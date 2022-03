Amy Schumer confesó aún sentirse afectada por lo sucedido en los Oscar entre Will Smith y Chris Rock.

Amy Schumer, una de las tres anfitrionas de los Oscar 2022, se manifestó en redes sociales sobre lo sucedido entre Will Smith y Chris Rock el domingo pasado.

Fiel a su estilo, la comediante comenzó su mensaje de Instagram haciendo promoción de su programa en Hulu “Life and Beth”; la misma imagen que acompaña el post es del show. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mejor manera de desempacar lo que sucedió es haciendo stream de mi serie @lifeandbethhulu y verme de gira este otoño”.

Sin embargo, luego el tono de su mensaje fue más serio y dijo aún sentirse afectada por lo sucedido con su amigo Chris Rock. “Pero de verdad. Todavía exaltada y traumatizada. Amo a mi amigo Chris Rock y creo que lo manejó como un profesional. Se quedó allí y le dio un Oscar a su amigo Questlove [ganador a Mejor Documental] y todo fue muy perturbador”.

También tuvo palabras hacia Will Smith, en quien reconoció mucho dolor.

Finalmente, Amy Schumer reiteró sentirse mal por lo sucedido, aunque orgullosa de ella misma y de Regina Hall y Wanda Sykes, quienes la acompañaron en la conducción: “Todavía estoy en estado de shock, aturdida y triste. Estoy orgullosa de mí y de mis co-anfitrionas. Pero sí. Esperando que desaparezca este sentimiento enfermizo por lo que todos presenciamos”.

Jim Carrey criticó la ovación al discurso de Will Smith en los Oscar 2022: "Me asqueó"

Mucho se viene hablando y se hablará sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock durante la pasada noche de los Oscar 2022. Uno de los que ha alzado la voz de manera más enérgica es el actor y comediante Jim Carrey, quien fue enfático al señalar que se sintió asqueado tras ver a los presentes aplaudir el discurso de Will Smith, cuando ganó el premio a Mejor actor.

“Me asqueó la ovación de pie. Sentí que Hollywood es cobarde en masa. Realmente se sintió como una indicación muy clara de que ya no somos el club genial”, expresó Jim Carrey durante una entrevista con la conductora Gayle King, para el programa CBS Mornings.

También se refirió al hecho de que Chris Rock no haya presentado cargos contra Will Smith: “Él no quería problemas. Yo hubiera anunciado esa mañana que demandaba a Will por 200 millones de dólares, porque ese video va a estar allí por siempre. Va a ser ubicuo. Ese insulto va a durar mucho tiempo”.

Jim Carrey también fue enfático sobre la manera de reaccionar de Will Smith: “Si quieres gritar desde la audiencia o desaprobar, muestra tu desaprobación o di algo en Twitter… No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara, porque dijo algo”.

