La actriz Liza Minnelli, quien tiene 76 años apareció en la premiación de los Oscar 2022 en silla de ruedas, la actriz era recordada por fanáticos del séptimo arte como una diosa en la televisión y verla en ese estado sorprendió a más de un espectador.

¿Qué le sucedió a Liza?

La actriz ha luchado contra adicciones y enfermedades e incluso comenzó a consumir valium, un potente antidepresivo para sobrellevar la muerte de su madre Judy Garland. Sin embargo, se hizo adicto a la droga poco después de su uso, luego aparecieron los problemas de alcohol.

Minnelli también ha admitido que sus adicciones serían algo hereditario, aunque se desconoce que sea por el abuso de la sustancias.

Alrededor del año 2000, la actriz sufrió encefalitis viral por inflamación cerebral e incluso luchó contra el cáncer de mama, que la llevó a quirófano dos veces. La razón por la que se encuentra en silla de ruedas es porque su estado de salud se ha deteriorado por la encefalitis, impidiéndole caminar.

Logros destacados de Liza Minnelli

La actriz es recordada por su interpretación en "Cabaret", estrenada hace poco más de 50 años, interpretación que la hizo ganar un Oscar en 73, considerada un éxito de taquilla.

Liza Minnelli es reconocida en el mundo del cine también por su voz y protagonizar comedias musicales, siendo acreedora de tres premios Tony de Broadway, además es una de las pocas artistas que ha ganado cuatro premios estadounidenses que incluyen el cine, televisión, música y teatro: el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony.

Aunque se conoce que ha tenido varios fracasos amorosos, pues ha estado casada cuatro veces, siendo su última pareja David Gest, un promotor de conciertos con el que estuvo casada hasta 2003.

También colaboró en el concierto en homenaje a Freddie Mercury de Queen con la canción "We Are The Champions".

