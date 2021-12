Andrew Garfield fue el ‘Hombre araña’ entre el 2012 y 2014 y lamentó que Sony no dejara que Spider-Man sea bisexual. Él esperaba que Michael B. Jordan sea 'MJ'. | Fuente: Pinterest

Tras el estreno de “Spider-Man: No Way Home” y la aparición de Andrew Garfield en la última cinta del superhéroe arácnido, el actor contó anécdotas de cuando fue el ‘Hombre araña’ entre el 2012 y 2014.

Sin embargo, confesó sentirse decepcionado de interpretar a Peter Parker, pero no por el personaje sino porque Sony no dejó que se involucrara de manera creativa ya que quería que Spider-Man sea bisexual.

En entrevista con The Independient, Andrew Garfield contó que su pareja en la película podría ser Michael B. Jordan. Además, agregó que él podría ser su “MJ”:

“He estado obsesionado con Michael B. Jordan desde ‘The Wire’. Es tan carismático y talentoso. Sería incluso mejor, tendríamos bisexualidad interracial. No bromeaba sobre MJ. Y yo estaba como, '¿Y si MJ es un chico?' ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Ni siquiera es innovador! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿por qué no le pueden gustar los chicos?”, dijo el actor.

Andrew Garfield interpretó a Peter Parker en las películas de Spider-Man entre el 2012 y 2014. | Fuente: Pinterest

Andrew Garfield pidió disculpas a Sony

En declaraciones con el mismo medio, Andrew Garfield reconoció que tuvo que retractarse y disculparse por sus declaraciones.

“Trabajé más duro de lo que nunca he trabajado en nada (en Spider-Man) y estoy realmente orgulloso de ello, pero no me sentí representado”, dijo Garfield. “Hubo una entrevista que di en la que dije: ‘¿Por qué Peter no puede explorar su bisexualidad en su próxima película? ¿Por qué MJ no puede ser un chico?’ Entonces me presionaron mucho para retractarme y disculparme por decir algo que es legítimo pensar y sentir. Así que dije: ‘Está bien, ¿quieren que me asegure de que los intolerantes y los homófobos compren sus entradas?’", contó.

Por ese motivo, Sony, que es socio de Marvel, canceló su saga. Es así como Garfield no ha tenido tantas apariciones como Tobey Maguire o Tom Holland. No obstante, ha continuado con su carrera actoral fuera de ser un superhéroe.

