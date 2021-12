Pedro Almodóvar defiende a las películas de superhéroes | Fuente: EFE

El cineasta español, Pedro Almodóvar dio su opinión sobre el éxito mundial que ha logrado Spider-Man: No Way Home y resaltó la importancia que tiene este tipo de películas para la industria del cine.

En una entrevista concedida al programa Late Motiv, Almodóvar dijo que el estreno de la película de Marvel Studios resulta esperanzador tras la dramática caída de ingresos cinematográficos que generó la pandemia de la COVID-19.

"Los blockbusters son los grandes salvadores de la industria", agregó a su opinión. Aunque señaló no ser un "espectador natural" de esta clase de cine, el reconocido director aclaró que no tendría problemas en ver la película protagonizada por Tom Holland.

Para sorpresa de algunos colegas, Almodóvar también dijo que estaría dispuesto a participar de los universos cinematográficos de Marvel o DC si el proyecto en cuestión significara "libertad creativa".

OPINIONES DE OTROS COLEGAS

De esta manera, el director español marca distancia con otras voces autorizadas del cine en cuanto al desarrollo de películas. Por ejemplo, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola tienen una opinión contraria sobre las cintas basadas en superhéroes.

"No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano", señaló Scorsese.

Por otro lado, Francis Ford Coppola calificó de "despreciables" a las franquicias de Marvel y DC.

"Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo, algún esclarecimiento, algún conocimiento, alguna inspiración. No sé si alguien saca algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que yo digo que es", agregó Ford Coppola.



