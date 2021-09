"Los secretos de Dumbledore" es el título oficial de la tercera cinta de la saga "Animales fantásticos", parte del Universo Harry Potter. | Fuente: Warner Bros.

¡Atención potterheads! Warner Bros. anunció el titulo oficial y la fecha de estreno de la tercera cinta de “Animales fantásticos”, una de las más esperadas de la saga por los cambios recientes en su elenco y porque traerá la gran pelea entre Newt Scamander y Gellert Grindelwald, además de revelar misterios alrededor de Albus Dumbledore, interpretado en la saga por Jude Law, uno de los personajes principales más queridos del universo Harry Potter.

“Los secretos de Dumbledore”, como se titula esta tercera cinta, llegará a los cines de Estados Unidos el 15 de abril de 2022. En Latinoamérica, la cuenta oficial de Warner Bros. Pictures Latam solo confirma que la película se estrenará en 2022.

Después de muchos atrasos en rodaje y cambios en el elenco de la saga, la tercera cinta se encuentra en producción. Como se recuerda hace unos meses, Mads Mikkelsen fue confirmado como el reemplazo de Johnny Depp para dar vida a Gellert Grindelwald, el villano de la cinta (y uno de los magos oscuros más poderosos de la historia del universo Harry Potter).

“Me llamaron, y obviamente, tenían prisa. Me encantó el guión y dije que sí. Sabía que era polémica (aceptar la propuesta de reemplazar a Depp) para mucha gente, por eso es lo que pasa de vez en cuando”, resaltó Mikkelsen al confirmar su ingreso a “Animales fantásticos”.

#AnimalesFantásticos: Los Secretos de Dumbledore. 2022, solo en cines. pic.twitter.com/IaDoRyI2mt — WB Pictures Latam (@WBPicturesLatam) September 22, 2021

ELENCO

Además de Mads Mikkelsen como Grindelwald y Jude Law como Dumbledore, la cinta está protagonizada por Eddie Redmayne como Newt Scamander.

Además, regresan personajes como Tina, interpretado por Katherine Waterston, Queenie, interpretado por Alison Sudol, Jacob por Dan Fogler y Credence por Ezra Miller.

JOHNNY DEPP RENUNCIA A SU PAPEL

El actor Johnny Depp confirmó su salida de la saga “Animales Fantásticos” a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con la comunicación, Warner Bros. le pidió que abandonara la saga, que se encuentra en rodaje de su tercera entrega, y en la que Depp interpreta a Gellert Grindelwald, el antagonista principal.

El actor comentó que “ha respetado y aceptado esa petición” de dejar su papel en la saga proveniente del mundo de Harry Potter. En el comunicado se deja claro que la petición de Warner Bros. fue el principal motivo por el que Depp decidió abandonar la producción.

En su comunicado, Depp también comenta que apelará la decisión del juez en su demanda de difamación contra The Sun.

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado: Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. […] Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo. Gracias por leer”, escribió.



