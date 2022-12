'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en los personajes de Marvel, Scott Lang (Ant-Man) y Hope van Dyne (Wasp). | Fuente: Marvel

Después de ver el adelanto de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, ahora llega el avance de Ant-Man y la Avispa: Quantumania. El video nos muestra los primeros segundos de lo que será la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta cinta traerá de nuevo a un villano ya conocido: Kang el Conquistador, personaje que no veíamos desde la serie de Loki cuando nos enteramos de que era el protector de las líneas temporales y dueño de los multiversos.

En el nuevo tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumania muestra un lado más complicado a las anteriores ya que tendrá un toque más tecnológico. Ahora la hija de Scott Lang también forma parte del grupo portador de trajes especiales diseñados por el personaje de Michael Douglas.

La batalla ya no es en la Tierra y, aunque no está claro dónde se centra la trama, hay una cuestión clara: Ant-Man ya tiene un lugar propio en la saga.

Bill Murray confirma que estará en Ant-Man 3

El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) hizo un nuevo fichaje estrella. Bill Murray confirmó que participará en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tercera entrega del héroe hormiga que tiene previsto llegar a las salas en 2023.

Durante una entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung, el actor desveló que, recientemente, había interpretado un papel para la mencionada producción. Ocurrió luego de que fuera preguntado cómo era trabajar varias veces con directores como Wes Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch.

"Sabes, recientemente hice una película de Marvel", empezó a decir Bill Murray como respuesta a si era importante para él trabajar con cineastas que conoce y le gustan. "Probablemente no te lo diré, pero no importa", añadió.

Por el momento, no se conoce cuál será la trama de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" o si habrá otros personajes de Marvel involucrados en la historia de Scott Lang. Aún así, Bill Murray continuó explicando que, a pesar de que el UCM es algo poco habitual para él, el director Peyton Reed lo animó a unirse a la película.

"En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante de que me decidera por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.