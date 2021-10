La actriz Anya Taylor-Joy prestará su voz para el rol de la princesa Peach en próxima película de "Super Mario Bros". | Fuente: AFP/Nintendo

¡Toda una gamer! Anya Taylor-Joy ha comenzado su preparación para prestar su voz a la princesa Peach de la manera más sencilla: probar los videojuegos de “Super Mario Bros”. En septiembre, Nintendo anunció la película animada con estrellas de renombre como la ya mencionada actriz junto a Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen, entre otros más.

No cabe duda que la protagonista de “Gambito de dama” es la estrella del momento y su fama escala tanto como la de actores contemporáneos a ella tan aclamados como Zendaya o Timothée Chalamet. Recientemente, estrenó “Last Night in Soho”, una película de terror psicológico que fue presentada en el Festival de Venecia.

Aunque su carrera es más que prometedora en filmes de peso, Anya Taylor-Joy no olvida que el cine también involucra la diversión y mucho de ello se vive con las producciones animadas. Por ese motivo, estuvo emocionada de anunciar que daría voz a la princesa Peach, un icónnico personaje y amada de Mario Bros. en los videojuegos de Nintendo.

Anya Taylor-Joy revela que está jugando los títulos de "Super Mario Bros." para prepararse como voz de Peach. | Fuente: AFP

Anya Taylor-Joy se prepara para dar voz a Peach

En una entrevista con ET, la ganadora del Globo de Oro Anya Taylor-Joy confesó que para hacer bien su trabajo ha tenido un acercamiento al personaje jugando los títulos de “Super Mario Bros.”. De esta manera, al aflorar su lado más gamer, se asegura de poder interpretar lo mejor posible a la princesa Peach.

“Oh, es muy divertido. Ya comenzamos a hacer pequeños fragmentos. La mejor parte es que puedo decir que estoy haciendo mi tarea, trabajo o investigación simplemente jugando, lo cual es bastante bueno”, dijo la artista argentina en la entrevista sobre su preparación actoral para su nuevo rol.

La cinta animada sobre el exitoso videojuego “Super Mario Bros”, que prepara Nintendo con Universal Studios, llegará a los cines en las navidades de 2022.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.