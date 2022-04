Recientemente, Anya Taylor-Joy formó parte del elenco de la película "The Northman". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jon Kopaloff

Anya Taylor-Joy, la actriz que se convirtió en estrella con 'Gambito de dama', no sabía que su foto con Pedro Almodóvar en los Oscar había dado la vuelta al mundo con un comentario de Agustín Almodóvar, hermano y productor del cineasta, que decía "el futuro ya está aquí".

"Es increíblemente amable de su parte. No tenía ni idea, ¡Guau! Estoy deseando hacer una película en español", comentó, entre varias expresiones de asombro —"¿sí?", "oh", "¿de veras?"—, durante una conversación telefónica con EFE desde Los Ángeles (EE.UU.).

A sus 26 años, Taylor-Joy ha desarrollado su carrera ante las cámaras fundamentalmente en inglés, pero cree que ha llegado el momento de dar rienda suelta a su español con perfecto acento argentino (cuenta con triple nacionalidad británica, estadounidense y argentina) y cree que Almodóvar sería perfecto para eso.

Si llama a la puerta del manchego lo más probable es que él responda, prendado por la singular apariencia de la actriz y unas cualidades que "adora", según contó el año pasado durante la promoción de 'The Human Voice'.

Anya Talor-Joy sobre el cine de Pedro Almodóvar: "Un mundo del que quiero ser parte"

Ahora es ella la que tira piropos al director. "La forma en que presenta las historias, con sus matices, y un lenguaje cinematográfico realmente distinto... definitivamente es un mundo del que quiero ser parte", aseguró.

Está por ver si este cruce de halagos se materializa en algún proyecto conjunto. Podría ser la esperada adaptación de los cuentos de Lucía Berlín que prepara Almodóvar, un proyecto que, sin embargo, se rodará en inglés.

Mientras, Anya Taylor-Joy sigue engrosando su impresionante currículo con cuatro nuevas películas. Todas ellas grandes producciones, ninguna perteneciente a una franquicia.

"Me emociona ser parte de una gran película que no se basa en algo ya conocido. Me recuerda a una época que no tuve la oportunidad de vivir y en la que se hacían grandes películas apoyadas tan solo en una historia, un cineasta o un reparto determinado", señaló.

'The Northman': épica, brutal y completamente original

El primero de esos estrenos es 'The Northman', una cinta de gran presupuesto (90 millones de dólares), ambientada en la Islandia del siglo X, basada en una leyenda vikinga y con un reparto en el que también participan Nicole Kidman, Ethan Hawke, Alexander Skarsgard y la cantante Björk.

La película ha vuelto a reunir a la actriz con Robert Eggers, el director que debutó en el Festival de Sundance con la brutal 'The Witch' y que también supuso el primer largometraje para Anya Taylor-Joy,

"Siempre hemos querido volver a trabajar juntos. Nos admiramos mutuamente (...). Un día me llamó y me contó que iba a rodar una historia épica vikinga, que si quería ir a Irlanda del Norte un par de meses y le dije que por supuesto", detalló.

Grandilocuente, violenta y hasta sucia, 'The Northman', es una apuesta del estudio Universal por un público adulto dispuesto a ver grandes historias que no tengan a un villano de Marvel o a un personaje de Star Wars como protagonista.

Su debut, el pasado viernes, ha superado las expectativas en taquilla y se espera que el boca a boca y las buenas críticas terminen por atraer a más público a los cines, ansiosos por levantar cabeza tras las pandemia.



Anya Taylor-Joy interpreta a Olga en la película 'The Northman' de Robert Eggers. | Fuente: EFE

Anya Taylor-Joy en otros proyectos

Taylor-Joy llegará a las salas en los próximos meses en tres ocasiones más: En 'Canterbury Glass' junto a un imponente reparto con Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek y Robert De Niro, y en la comedia 'The Menu', dirigida por Adam McKay ('Vice', 'Don't Look Up').

Luego dará voz a la princesa Peach en la película animada de 'Super Mario Bros'.

Que el futuro pase por Almodóvar, solo lo saben ellos dos.

(Con informción de EFE).



