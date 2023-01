A la fecha, "Avatar: The Way of Water" ha superado los 1 000 millones de dólares en taquilla. | Fuente: 20th Century Studios

El nuevo filme de James Cameron, "Avatar: The Way of Water", rompió un nuevo récord al recibir catorce nominaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año.

La secuela de "Avatar" se convierte así en la producción con más nominaciones de estos galardones y supera así el récord que logró la serie "The Mandalorian" en 2022 con once candidaturas de estos premios que reconocen los efectos visuales de producciones de cine y televisión.

Algunas de las categorías en las que participa son: mejores efectos visuales en un largometraje fotorrealista, mejor personaje de animación en un largometraje fotorrealista y mejor entorno creado en un largometraje fotorrealista, por mencionar algunos.

La segunda película de los personajes del planeta de Pandora competirá con filmes como "Jurassic World Dominion", la versión live action de Diney del clásico "Pinocchio", “Black Panther: Wakanda Forever” y "The Batman", entre otras producciones.

Los títulos favoritos

Además de "Avatar: The Way of Water", los premios tienen entre sus favoritos a la serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power", que recibió siete nominaciones y al filme de Guillermo del Toro "Pinocchio" que fue la película animada más nominada con seis de ellas.

James Cameron se ha encargado de batir récords durante su trayectoria con filmes como "Titanic", la primera película en sobrepasar los 1 000 millones de dólares de recaudación, o la primera entrega de "Avatar", que sigue siendo la película más taquillera de la historia.

Su secuela se ha situado ya como la película que más rápido superó los 1 000 millones de dólares en taquilla a tan solo 14 días desde su estreno.

El filme ha recaudado más de 1 903 millones de dólares en el mundo, desplazando a "Top Gun: Maverick" al puesto número dos de las películas más taquilleras de 2022.

"Avatar 2": ¿Cómo es trabajar con James Cameron?

En conversación con RPP Noticias, la actriz Bailey Bass y el actor James Flatters, que forman parte de la nueva generación de 'avatares', contaron cómo fue trabajar junto al director James Cameron en "Avatar: The Way of Water".

A Bass, por ejemplo, le aconsejó la que "actuar consiste en esperar más que actuar". "Cuando estás en el set, las computadoras a veces fallan, tienes que cambiar de cámara, las cosas suceden y hay mucha espera para crear una película (...) A veces me impacientaba y él me dijo eso muy amablemente", explicó.

En cuando a Flatter, James Cameron le sugirió la lectura de 'The Wayfinders', del antropólogo Wade Davis para que profundice en su personaje. "Se toma su tiempo y trabaja con los mejores para hacer una película tan trascendente", afirmó.

(Con información de EFE).

