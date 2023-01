"Avatar: The Way of Water" y "M3GAN" dominaron la taquilla en Estados Unidos y Canadá. | Fuente: Composición

"Avatar 2" se aferró al primer lugar de la taquilla de Norteamérica este fin de semana, recaudando un estimado de 45 millones de dólares, mientras que una película de terror inesperadamente quedó en segundo lugar.

La secuela de "Avatar" ha liderado la venta de entradas durante cuatro semanas en Estados Unidos y Canadá, informó el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.

La película de ciencia ficción, de James Cameron, ha acumulado ganancias de 516,8 millones de dólares a nivel nacional y 1 190 millones de dólares en el exterior, lo que la convierte en la séptima película más grande de la historia.

Pero el thriller de muñecas aterradoras "M3GAN", de Universal y Blumhouse, también obtuvo resultados impresionantes, al recaudar 30,2 millones de dólares en su primer fin de semana, muy por encima de las expectativas de los analistas.

"M3GAN" cuenta la historia de un espeluznante robot humanoide diseñado —evidentemente no tan bien—, para ser la compañía perfecta de una joven huérfana (Violet McGraw).

"Las películas de terror no muestran un descenso en la taquilla", dijo David A. Gross, de Franchise Entertainment Research. "Los jóvenes cinéfilos quieren ir a verlas con sus amigos en la pantalla grande, para sentir la máxima emoción".

Las películas más vistas en Estados Unidos y Canadá

"El gato con botas: el último deseo", el spin-off de Universal de la franquicia "Shrek", quedó en tercer lugar. La película orientada a la familia recaudó 13,1 millones de dólares durante el fin de semana, lo que elevó su recaudación en América del Norte a 87,7 millones de dólares.

El nuevo filme conmovedor de Sony, "Un vecino gruñón", recaudó 4,2 millones de dólares en su segunda semana para ocupar el cuarto lugar.

Esta adaptación de la novela "A Man Called Ove", del autor sueco Fredrik Backman, está protagonizada por Tom Hanks como un jubilado cascarrabias cuyas asperezas se suavizan gradualmente con los encuentros con sus vecinos optimistas.

Y el quinto lugar fue para la secuela de superhéroes de Disney "Black Panther: Wakanda Forever", con 3,4 millones de dólares. Eso eleva su total doméstico a 445,4 millones de dólares.

Completan la lista de las 10 más taquilleras:

6. "Whitney Houston: quiero bailar con alguien" (USD 2,4 millones)

7. "La ballena" (USD 1,5 millones)

8. "Babylon" (USD 1,4 millones)

9. "Violent Night" (USD 740.000)

10. "El menú" (USD 713.000)

TOP 5 DOMESTIC BOX OFFICE



1. AVATAR 2 ($45M)

2. M3GAN ($30M)

3. PUSS IN BOOTS 2 ($13M)

4. A MAN CALLED OTTO ($4M)

5. BLACK PANTHER 2 ($3M) — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) January 8, 2023

"Avatar" superó los mil millones de dólares en taquilla

'Avatar: The Way of Water', de James Cameron, alcanzó 14 días después de su estreno los mil millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022.

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, la segunda parte de 'Avatar' forma parte del selecto grupo de filmes que este año lograron llegar a los mil millones de dólares en taquilla, como 'Top Gun: Maverick', que tardó 31 días en superar la marca, y 'Jurassic World', que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, 'Avatar: The Way of Water' es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde 'Spider-Man: No Way Home', que tardó 12 días en lograrlo en 2021.

La película de James Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que no cumplió las predicciones en taquilla, al haber acumulado 132 millones de dólares en su primer fin de semana de los entre 150 y 175 millones de dólares que los expertos esperaban.

(Con información de AFP y EFE).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.