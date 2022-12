La actriz trabajado mayoritariamente en películas independientes, particularmente en dramas de época, y suele interpretar personajes complejos. | Fuente: EFE

Kate Winslet reveló que estuvo bastante cerca de morir mientras grababa Avatar: The Way of Water, la nueva película de James Cameron que ha superado los mil millones de dólares de recaudación en menos de dos semanas de su estreno. En entrevista con la revista Total Film, la protagonista de Titanic dijo haber sentido que estaba "muerta" después de contener la respiración bajo el agua durante más de siete minutos.

"Tengo el video donde salgo a la superficie diciendo: ¿Estoy muerta, morí?", relata la actriz. "Inmediatamente quise saber cuánto tiempo estuve debajo del agua. Y no podía creerlo", mencionó la intérprete de 47 años, quien tomó clases de buceo para encarnar en la cinta a Ronal, personaje de la raza de los Na'vi, pertenecientes al clan Metkayina, expertos bajo el agua.

Concretamente, Winslet estableció la marca de los 7 minutos y 14 segundos bajo el agua, superando así los 6 minutos con 36 segundos de Tom Cruise en el set de Misión Imposible: Nación Secreta (2015). Otras compañeras del reparto de Avatar 2 trataron de marcar un récord propio, como Sigourney Weaver y Zoe Saldaña, que registraron seis y cinco minutos cada una.

"Fue brillante y estaba muy orgullosa de mí misma; probablemente nunca más podré hacerlo", mencionó la estrella de Hollywood. Para lograr este récord, la actriz pasó cuatro semanas de entrenamiento bastante intenso en un tanque de buceo.

Avatar 2 supera los mil millones de dólares en taquilla

Avatar: The Way of Water alcanzó 14 días después de su estreno los mil millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022.



Según medios estadounidenses, la segunda parte de Avatar forma parte del selecto grupo de filmes que este año lograron llegar a los mil millones de dólares en taquilla, como Top Gun: Maverick, que tardó 31 días en superar la marca, y Jurassic World, que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, Avatar 2 es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde Spider-Man: No Way Home, que tardó 12 días en lograrlo en 2021.

La película de James Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que no cumplió las predicciones en taquilla, al haber acumulado 132 millones de dólares en su primer fin de semana de los entre 150 y 175 millones de dólares que los expertos esperaban.

