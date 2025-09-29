'Avatar: Fuego y cenizas': Sam Worthington y Zoe Saldaña en un tráiler oficial con impresionantes visuales

James Cameron vuelve a llevarnos a Pandora con la tercera entrega de su épica saga. Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles como Jake Sully y Neytiri en esta nueva historia cargada de acción, drama y espectaculares efectos visuales.

La espera está por terminar. Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash, en inglés), la tercera película de la aclamada franquicia de James Cameron, presentó su nuevo tráiler y póster oficial. La cinta llegará exclusivamente a salas de todo el mundo en diciembre de 2025.

El director, que revolucionó el cine con la primera Avatar en 2009 y repitió el éxito con Avatar: El camino del agua en 2022, regresa ahora con una aventura más intensa y cargada de drama, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, y con efectos visuales nunca antes vistos.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Disney y 20th Century Studios han anunciado también el reestreno en cines de Avatar: El camino del agua. Esta película, que recaudó más de 2.300 millones de dólares y obtuvo un Oscar a Mejores Efectos Visuales, volverá exclusivamente en 3D por una semana en todo el mundo en octubre, preparando a la audiencia para la nueva entrega.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?

La historia se sitúa un año después de la dramática batalla vista en El camino del agua. Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldaña) tratan de sostener a su familia tras la dolorosa pérdida de Neteyam. Sin embargo, la paz en Pandora se ve nuevamente amenazada por la llegada de un nuevo clan Na’vi: los Ash People, una tribu de guerreros agresivos que vive en territorios volcánicos y que está liderada por Varang (Oona Chaplin).

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron cierra la trilogía que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Quiénes actúan en Avatar: Fuego y cenizas?

El elenco principal incluye a:

Sam Worthington como Jake Sully

como Jake Sully Zoe Saldaña como Neytiri

como Neytiri Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

como el coronel Miles Quaritch Oona Chaplin como Varang

como Varang Kate Winslet como Ronal

como Ronal CCH Pounder como Mo’at

como Mo’at Cliff Curtis como Tonowari

como Tonowari Sigourney Weaver

David Thewlis

Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue

como la Dra. Karina Mogue Giovanni Ribisi como Parker Selfridge

como Parker Selfridge Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement, entre otros

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?

La tercera entrega de la saga de James Cameron llegará a los cines de Perú y Latinoamérica el jueves 18 de diciembre de 2025. Un día después, el 19 de diciembre, debutará en salas de Estados Unidos y Canadá.

Junto al tráiler oficial, también se presentó el nuevo póster de 'Avatar: Fuego y cenizas'.Fuente: 20th Century Studios

Mira el tráiler oficial de Avatar: Fuego y cenizas a continuación...

