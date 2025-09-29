Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

'Avatar: Fuego y cenizas': Sam Worthington y Zoe Saldaña en un tráiler oficial con impresionantes visuales

Avatar: Fuego y Cenizas se estrena en diciembre de 2025, tres años después de la secuela 'El camino del agua'.
Avatar: Fuego y Cenizas se estrena en diciembre de 2025, tres años después de la secuela 'El camino del agua'. | Fuente: 20th Century Studios
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

James Cameron vuelve a llevarnos a Pandora con la tercera entrega de su épica saga. Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles como Jake Sully y Neytiri en esta nueva historia cargada de acción, drama y espectaculares efectos visuales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La espera está por terminar. Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash, en inglés), la tercera película de la aclamada franquicia de James Cameron, presentó su nuevo tráiler y póster oficial. La cinta llegará exclusivamente a salas de todo el mundo en diciembre de 2025.

El director, que revolucionó el cine con la primera Avatar en 2009 y repitió el éxito con Avatar: El camino del agua en 2022, regresa ahora con una aventura más intensa y cargada de drama, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, y con efectos visuales nunca antes vistos.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Disney y 20th Century Studios han anunciado también el reestreno en cines de Avatar: El camino del agua. Esta película, que recaudó más de 2.300 millones de dólares y obtuvo un Oscar a Mejores Efectos Visuales, volverá exclusivamente en 3D por una semana en todo el mundo en octubre, preparando a la audiencia para la nueva entrega.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?

La historia se sitúa un año después de la dramática batalla vista en El camino del agua. Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldaña) tratan de sostener a su familia tras la dolorosa pérdida de Neteyam. Sin embargo, la paz en Pandora se ve nuevamente amenazada por la llegada de un nuevo clan Na’vi: los Ash People, una tribu de guerreros agresivos que vive en territorios volcánicos y que está liderada por Varang (Oona Chaplin).

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron cierra la trilogía que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron cierra la trilogía que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Quiénes actúan en Avatar: Fuego y cenizas?

El elenco principal incluye a:

  • Sam Worthington como Jake Sully
  • Zoe Saldaña como Neytiri
  • Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch
  • Oona Chaplin como Varang
  • Kate Winslet como Ronal
  • CCH Pounder como Mo’at
  • Cliff Curtis como Tonowari
  • Sigourney Weaver
  • David Thewlis
  • Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue
  • Giovanni Ribisi como Parker Selfridge
  • Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement, entre otros
El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?

La tercera entrega de la saga de James Cameron llegará a los cines de Perú y Latinoamérica el jueves 18 de diciembre de 2025. Un día después, el 19 de diciembre, debutará en salas de Estados Unidos y Canadá.

Junto al tráiler oficial, también se presentó el nuevo póster de 'Avatar: Fuego y cenizas'.

Junto al tráiler oficial, también se presentó el nuevo póster de 'Avatar: Fuego y cenizas'.Fuente: 20th Century Studios

Mira el tráiler oficial de Avatar: Fuego y cenizas a continuación...

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP05 | T1 | ¿Es el Poirot de Kenneth Brannagh una adaptación fiel y digna? El revival de Agatha Christie en cine y TV

Las tres adaptaciones cinematográficas de Kenneth Brannagh en torno a la figura de Hercules Poirot (ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS, MUERTE EN EL NILO, CACERÍA EN VENECIA), detective belga creado por la celebérrima Agatha Christie, han desatado una cruda polémica por las libertades que se toman con respecto a las novelas de la autora británica. Pero en paralelo, algo similar ha sucedido en la BBC, donde la intrépida guionista Sarah Phelps ha adaptado con tanto éxito como rechazo otras novelas de Christie: ‘Diez negritos’, ‘Testigo de cargo’, ‘Inocencia trágica’, ‘El misterio de la guía de ferrocarriles’ y ‘El misterio de Pale Horse’, desatando la ira de los fans de las obras originales por la introducción de motivaciones sexuales en los personajes. ¿Hasta qué punto importa o no la fidelidad a la fuente literaria? ¿Estaría contenta Agatha Christie de estas adaptaciones? Todo ello lo hablaremos con el experto argentino en Poirot y autor de cómics Germán Ponce.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Avatar: Fuego y cenizas Avatar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA