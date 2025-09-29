'Avatar: Fuego y cenizas': Sam Worthington y Zoe Saldaña en un tráiler oficial con impresionantes visuales

James Cameron vuelve a llevarnos a Pandora con la tercera entrega de su épica saga. Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles como Jake Sully y Neytiri en esta nueva historia cargada de acción, drama y espectaculares efectos visuales.
La espera está por terminar. Avatar: Fuego y cenizas (Avatar: Fire and Ash, en inglés), la tercera película de la aclamada franquicia de James Cameron, presentó su nuevo tráiler y póster oficial. La cinta llegará exclusivamente a salas de todo el mundo en diciembre de 2025.
El director, que revolucionó el cine con la primera Avatar en 2009 y repitió el éxito con Avatar: El camino del agua en 2022, regresa ahora con una aventura más intensa y cargada de drama, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña, y con efectos visuales nunca antes vistos.
Como parte de la estrategia de lanzamiento, Disney y 20th Century Studios han anunciado también el reestreno en cines de Avatar: El camino del agua. Esta película, que recaudó más de 2.300 millones de dólares y obtuvo un Oscar a Mejores Efectos Visuales, volverá exclusivamente en 3D por una semana en todo el mundo en octubre, preparando a la audiencia para la nueva entrega.
¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?
La historia se sitúa un año después de la dramática batalla vista en El camino del agua. Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldaña) tratan de sostener a su familia tras la dolorosa pérdida de Neteyam. Sin embargo, la paz en Pandora se ve nuevamente amenazada por la llegada de un nuevo clan Na’vi: los Ash People, una tribu de guerreros agresivos que vive en territorios volcánicos y que está liderada por Varang (Oona Chaplin).
¿Quiénes actúan en Avatar: Fuego y cenizas?
El elenco principal incluye a:
- Sam Worthington como Jake Sully
- Zoe Saldaña como Neytiri
- Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch
- Oona Chaplin como Varang
- Kate Winslet como Ronal
- CCH Pounder como Mo’at
- Cliff Curtis como Tonowari
- Sigourney Weaver
- David Thewlis
- Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue
- Giovanni Ribisi como Parker Selfridge
- Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement, entre otros
¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?
La tercera entrega de la saga de James Cameron llegará a los cines de Perú y Latinoamérica el jueves 18 de diciembre de 2025. Un día después, el 19 de diciembre, debutará en salas de Estados Unidos y Canadá.