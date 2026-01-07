Globos de Oro 2026: fecha, hora, nominados y todo sobre los premios a lo mejor del cine y la televisión en Hollywood

La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará este fin de semana en Los Ángeles. Conoce a los nominados, los horarios de transmisión y cómo ver en vivo una de las galas más esperadas de la temporada de premios.

La temporada de premiaciones en Hollywood avanza a toda marcha y los Globos de Oro 2026 vuelven a colocarse en el centro de la conversación. Este domingo, el tradicional evento reunirá a las mayores estrellas del cine y la televisión en una noche marcada por el glamour, los discursos memorables y las primeras señales rumbo al Oscar.

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran lo mejor de la pantalla grande y chica, y suelen funcionar como un termómetro clave de la temporada de premios.

En diciembre se anunciaron los nominados de esta edición 83. En cine, Una batalla tras otra lidera con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental con ocho, mientras que Pecadores obtuvo siete menciones. En televisión, The White Lotus encabeza la lista con seis nominaciones, seguida de Adolescencia, que consiguió cinco.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los Globos de Oro 2026...

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

La ceremonia se realizará el domingo 11 de enero de 2026, dando continuidad a la temporada de premios que arrancó oficialmente con los Critics Choice Awards el 4 de enero. La gala tendrá lugar, como es tradición, en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles.

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra' (2025).Fuente: Warner Bros. Pictures

¿A qué hora ver los Globos de Oro 2026?

La transmisión en vivo comenzará a las 8 p.m. (hora peruana). La alfombra roja se podrá seguir desde una hora antes, con la llegada de las estrellas y los primeros momentos virales de la noche.

Horarios en Latinoamérica:

7 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 8 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

– Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay 10 p.m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

Stellan Skarsgård y Renate Reinsve en una escena de 'Valor sentimental' (2025)Fuente: Mubi

Los favoritos en los Globos de Oro 2026

Tras el anuncio de los nominados, Una batalla tras otra (One Battle After Another), dirigida por Paul Thomas Anderson, se perfila como la gran favorita entre las películas en la categoría de comedia o musical. En el apartado de drama, Valor sentimental y (Sentimental Value) Pecadores (Sinners) parten con fuerza, con ocho y siete nominaciones respectivamente.

En televisión, The White Lotus es la serie más nominada del año, con seis candidaturas en la categoría de drama. Le siguen Adolescencia con cinco nominaciones, y Only Murders in the Building y Severance, ambas con cuatro.

'Pecadores' toma influencias de 'Salem’s Lot', 'La dimensión desconocida' y del cine de los hermanos Coen y Robert Rodriguez.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Dónde ver los Globos de Oro 2026?

En Estados Unidos, la entrega de los Globos de Oro 2026 se transmitirá por CBS y Paramount+. En Latinoamérica, el evento podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola y Sarah Catherine Hook en una escena de 'The White Lotus', la serie más nominada a los Globos de Oro 2026.Fuente: HBO

¿Quién conducirá los Globos de Oro 2026?

La comediante estadounidense Nikki Glaser será la anfitriona de la gala. Su regreso fue anunciado en marzo de 2025, luego de su buena recepción como presentadora en la edición anterior.

Stephen Graham y Owen Cooper en 'Adolescencia' (2025)Fuente: Netflix

¿Quiénes son los homenajeados de los Globos de Oro 2026?

Este año, el Premio Cecil B. DeMille será otorgado a Helen Mirren, ganadora del Oscar por La reina, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. En tanto, el Premio Carol Burnett recaerá en Sarah Jessica Parker, recordada por su papel de Carrie Bradshaw en la icónica serie Sexo en la ciudad.

Nominados a los Globos de Oro 2026 en cine

Mejor película - Drama

Frankenstein (Guillermo del Toro)

​Hamnet (Chloé Zhao)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

​El agente secreto (Kleber Mendonça Filho)

​Sentimental Value (Joachim Trier)

​Los pecadores (Ryan Coogler)

Blue Moon (Richard Linklater)

​Bugonia (Yorgos Lanthimos)

​Marty Supreme (Josh Safdie)

No Other Choice (Park Chan-wook)

​Nouvelle Vague (Richard Linklater)

​Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Arco

​Demon Slayer

​Elio

​Las guerreras K-pop

​Little Amélie

​Zootopia 2

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras K-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Pecadores

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

It Was Just An Accident (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Sentimental Value (Noruega)

Sirat (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Jessie Buckley (Hamnet)

​Jennifer Lawrence (Die My Love)

​Renate Reinsve (Sentimental Value

​Julia Roberts (After the Hunt

​Tessa Thompson (Hedda)

​Eva Victor (Sorry, Baby)

Joel Edgerton (Sueños de trenes)

​Oscar Isaac (Frankenstein)

​Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

​Michael B. Jordan (Pecadores)

​Wagner Moura (El agente secreto)

​Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

​Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)

​Kate Hudson (Song Sung Blue)

​Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

​Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

​Emma Stone (Bugonia)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

​George Clooney (Jay Kelly)

​Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

​Ethan Hawke (Blue Moon)

​Lee Byung-hun (No Other Choice)

​Jesse Plemons (Bugonia)

Emily Blunt (The Smashing Machine)

​Elle Fanning (Sentimental Value)

​Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

​Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

​Amy Madigan (La hora de la desaparición)

​Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

​Jacob Elordi (Frankenstein)

​Paul Mescal (Hamnet)

​Sean Penn (Una batalla tras otra)

​Adam Sandler por (Jay Kelly)

​Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

​Ryan Coogler (Pecadores)

​Guillermo del Toro (Frankenstein)

​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

​Ronald Bronstein y Josh Safdie (Marty Supreme)

​Ryan Coogler (Pecadores)

​Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

​Eskil Vogt y Joachim Trier (Sentimental Value)

​Chloé Zhao y Maggie O'Farrell (Hamnet)

Alexandre Desplat (Frankenstein)

​Ludwig Göransson (Pecadores)

​Jonny Greenwood (Una batalla tras otra)

​Kangding Ray (Sirat)

​Max Richter (Hamnet)

​Hans Zimmer (F1: La película)

Dream as One (Avatar: Fuego y ceniza)

Golden (Las guerreras K-pop)

I Lied to You (Pecadores)

No Place Like Home (Wicked: Por siempre)

The Girl in the Bubble (Wicked: Por siempre)

Train Dreams (Sueños de trenes)

Nominados a los Globos de Oro 2026 en televisión

Mejor serie de televisión - Drama

La diplomática (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Colegio Abbott (ABC)

​The Bear [FX)

​Hacks [HBO Max)

Nobody Wants This [Netflix)

Only Murders in the Building [Hulu)

​The Studio [Apple TV)

Adolescencia (Netflix)

Su peor pesadilla (Peacock)

La bestia en mí (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX)

La novia (Prime Video)

Kathy Bates (Matlock)

​Britt Lower (Separación)

​Helen Mirren (Tierra de mafiosos)

​Bella Ramsay (The Last of Us)

​Keri Russell (La diplomática)

​Rhea Seehorn (Pluribus)

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Separación)

Noah Wyle (The Pitt)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

​Ayo Edebiri (The Bear)

​Selena Gomez (Only Murders in the Building)

​Natasha Lyonne (Poker Face)

​Jenna Ortega (Merlina)

​Jean Smart (Hacks)

Adam Brody (Nobody Wants This)

​Steve Martin (Only Murders in the Building)

​Glen Powell (Chad Powers)

​Seth Rogen (The Studio)

​Martin Short (Only Murders in the Building)

​Jeremy Allen White (The Bear)

Claire Danes (La bestia en mí)

​Rashida Jones (Black Mirror)

​Amanda Seyfried (El largo río de las almas)

​Sarah Snook (Su peor pesadilla)

​Michelle Williams (Dying for Sex)

​Robin Wright (La novia)

Jacob Elordi (El camino estrecho)

​Paul Giamatti (Black Mirror)

​Stephen Graham (Adolescencia)

​Charlie Hunnam (Monstruo)

​Jude Law (Black Rabbit)

​Matthew Rhys (La bestia en mí)

Carrie Coon (The White Lotus)

​Erin Doherty (Adolescencia)

​Hannah Einbinder (Hacks)

​Catherine O'Hara (The Studio)

​Parker Posey (The White Lotus)

​Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Owen Cooper por (Adolescencia)

​Billy Crudup por (The Morning Show)

​Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

​Tramell Tillman (Separación)

​Ashley Walters (Adolescencia)

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

Smartless

The Mel Robbins Podcast

Up First

