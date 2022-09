El jueves 22 de septiembre será cuando “Avatar” volverá a estar disponible en las salas de cine del país. | Fuente: Difusión

A poco del estreno de la esperada segunda entrega de "Avatar", primera cinta de la saga del director James Cameron volverá a los cines peruanos.

El jueves 22 de septiembre “Avatar” volverá a estar disponible en las salas de cine, como parte de la preparación para el estreno de la secuela, que llegará luego de 13 años de haberse presentado la primera parte de la historia y que promete ser un tremendo éxito en taquilla para cerrar el 2022.

Las entradas podrán ser adquiridas en la preventa oficial a partir de este jueves 15 de septiembre en todas las boleterías.

"AVATAR", LA CINTA MÁS EXITOSA DE TODOS LOS TIEMPOS

La cinta es protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez y Sigourney Weaver, producida por James Cameron y Jon Landau. Nominada a nueve Premios de la Academia, incluidos Mejor Película y Mejor director, la película ganó tres Premios Oscar, a Mejor Fotografía, Diseño de Producción y Efectos Visuales.

La película más exitosa de todos los tiempos regresa una vez más a los cines de todo el país el 22 de septiembre en 3D y grandes formatos.





"AVATAR: LA FORMA DEL AGUA" LLEGA EN DICIEMBRE DE 2022

Disney confirmó este miércoles la fecha de estreno de la secuela de "Avatar" dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el 16 de diciembre bajo el título "Avatar: The Way of Water".

El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo, cuando se proyectará exclusivamente en cines antes de lo nuevo de Marvel, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Una semana después, el estudio lanzará el tráiler en internet.

