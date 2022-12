"Avatar: The Way of Water" llegó a las salas de cine de todo el mundo este mes de diciembre. | Fuente: 20th Century Studios

'Avatar: The Way of Water' sigue en la cima de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, a pesar de que una brutal tormenta invernal mantuvo a millones en sus hogares el fin de semana de Navidad, dijo el lunes la firma especializada Exhibitor Relations.

En su segunda semana de exhibición, la muy esperada secuela del film de ciencia ficción de 2009 recaudó 90 millones de dólares entre el viernes y el lunes feriado.

La película dirigida por James Cameron ganó a nivel mundial un total de 881 millones de dólares desde su estreno, según cifras del sitio de seguimiento de taquilla Box Office Mojo.



Nuevamente situada en el planeta Pandora, pero una década después de los eventos de la primera entrega, 'Avatar 2: el camino del agua' cuenta cómo el marine estadounidense Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, quien hizo la transición al cuerpo de un Na'vi, la gente alta y de piel azul de Pandora, se une a ellos para proteger su hábitat de una terrible amenaza.



Las películas por debajo de 'Avatar 2'

Otra secuela, 'El gato con botas: El último deseo', una animación por computadora a partir de un personaje de la franquicia 'Shrek', cayó al segundo lugar del ranking frente a 'Avatar 2', al facturar 17,5 millones de dólares durante cuatro días en su primer fin de semana de proyección.

En este largometraje, el Gato con Botas, cuya voz es la del actor español Antonio Banderas, se embarca en una aventura épica para restaurar sus nueve vidas.

La película biográfica sobre la cantante Whitney Houston 'I Wanna Dance With Somebody', en la que la actriz inglesa Naomi Ackie interpreta a la fallecida superestrella, quedó en tercer lugar con solo 6,8 millones de dólares en ingresos en su primer fin de semana en salas.

Así quedó el ranking de las películas más vistas de la semana

Cuarta se ubicó 'Babylon', que cosechó apenas 5,3 millones de dólares a pesar de un elenco que incluye a Brad Pitt y a Margot Robbie. Un "debut especialmente terrible", opinó el portal Variety.

En esta comedia dramática, el director Damien Chazelle, ganador del Oscar por 'La La Land', ofrece un vibrante homenaje al Hollywood de los años 1920, en una época en la que el sonido comenzaba a asomar en la gran pantalla, condenando al olvido al cine mudo.

'Black Panther: Wakanda Forever', secuela de la película afrofuturista de Marvel de 2018, bajó por su parte al quinto puesto con 5,3 millones de dólares en su séptima semana en cines.

Completan el listado de las 10 películas más taquilleras:

6. 'Noche de paz' (USD 4,3 millones)

7. 'La Ballena' (USD 1,5 millones)

8. 'El Menú' (USD 1 millón)

9. 'Los Fabelman' (USD 900 000)

10. 'Mundo extraño' (USD 675 000)

