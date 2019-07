Joe y Anthony Russo hablaron sobre la posibilidad de que "Avengers: Endgame" supere a "Avatar". | Fuente: Composición

Los directores de "Avengers: Endgame", los hermanos Joe y Anthony Russo, dijeron este viernes en la Comic-Con 2019 que sería "una gran emoción" superar el récord de "Avatar" como la película más taquillera de todos los tiempos.

"Avengers: Endgame" está a unos 5 millones de sobrepasar los 2.788 millones de dólares de la superproducción de James Cameron.

La cinta, que cierra un ciclo de 22 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que por una década se interconectaron, con superhéroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón, aún se muestra en unas 1.400 salas de Estados Unidos, a pesar de que se estrenó el 26 de abril.

"James Cameron siempre ha sido un ídolo para nosotros, ha alimentado nuestra pasión desde el inicio y estar tan cerca de uno de sus grandes filmes es muy especial", dijo Anthony Russo en la mayor convención de cultura pop del mundo, que se celebra cada año en San Diego.

Los hermanos indicaron que les "encantaría trabajar con Marvel de nuevo", pero por ahora están enfocados en otros proyectos.

Trabajarán en adaptaciones del animé japonés "Battle of the Planets" y la novela gráfica "Grimjack", así como una colaboración con Netflix basada en el juego de cartas "Magic: The Gathering".