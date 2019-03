Deadpool, personaje interpretado por Ryan Reynolds en los últimos años, sería el único que pasaría "intacto" a Disney.

Luego de la compra de Fox por Disney y a poco del estreno de "Avengers: Endgame", se habla mucho de los personajes que podrían unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Los X-Men y Los 4 Fantásticos son los más mencionados, aunque la controversia está con los famosos mutantes.

Pasa que los X-Men son protagonistas de una saga de películas que empezó en el año 2000 con la primera trilogía dirigida por Bryan Singer. Luego vinieron diversas secuelas, entre ellas "First Class" (2011), "Días del futuro pasado" (2014) y próximamente "Dark Phoenix" (2019).

El paso de los actores protagonistas de estas cintas al MCU no está garantizado, luego de que el portal especializado "The Hollywood Reporter" publicara que "se espera que el Deadpool de Ryan Reynolds sea el único del universo X-Men en dar el salto a Disney".

La publicación cita al CEO de Disney, Bob Iger, quien ha dicho múltiples veces que una versión para mayores de 18 años del personaje podría existir en Marvel Studios.

Ryan Reynolds sería el único que ríe tras la compra de Fox por parte de Disney. | Fuente: Archivo

La palabra que se utiliza en el artículo ─y que más preocupa a los fanáticos─ es "reboot" ("reinicio" en inglés). Lo hace al mencionar que, "antes de reiniciar a los X-Men", Disney deberá heredar los estrenos de dos proyectos de Fox: "Dark Phoenix" (que se estrena el 7 de junio) y "New Mutants" (proyectada para el 2 de agosto).

Según "The Hollywood Reporter" el estreno de "New Mutants" "tendrá poblemas" y habló de hacer 'reshoots' (volver a grabar algunas escenas). En el peor de los casos, se dice que la película podría terminar estrenándose en la plataforma Disney + o Hulu, más no en las salas de cine.