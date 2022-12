Anthony Hopkins interpretando a Benedicto XVI en la película de Netflix | Fuente: Netflix

Este sábado, 31 de diciembre, el Vaticano anunció el fallecimiento del papa emérito, Joseph Ratzinger, también conocido como Benedicto XVI. Su etapa al frente de la Santa Sede comenzó en 2005 y estuvo marcada por una serie de controversias que lo llevaron a formalizar su renuncia al pontificado en 2013.

Su anuncio sorprendió al mundo y el cine quiso plasmar este hito, incluyendo el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como el papa Francisco. Así nació la idea de realizar Los Dos Papas, otra de las producciones más ambiciosas de Netflix que protagonizó el actor Jonathan Pryce como el actual sumo pontífice y Anthony Hopkins en el papel del papa dimitente.

¿Cómo se preparó Anthony Hopkins para interpretar a Benedicto XVI?

“No he querido ofender a nadie, solo soy actor", dijo Hopkins cuando la cinta se estrenó en la plataforma. "Me ofrecieron el papel de Benedicto XVI y lo tomé, pero no tengo opiniones ni voy a hablar sobre mis convicciones religiosas, solo soy un actor. Casi no busqué más información, no es necesario sobrecargar el cerebro. Vi algunos videos sobre Ratzinger y escuché su voz", mencionó la estrella de Hollywood sobre cómo se preparó para el papel.

"Hice un poco de investigación, no una gran investigación, pero intenté conocer la verdad de toda la historia sin profundizar demasiado", acotó Hopkins a la revista Interview Magazine. La película explora la relación entre el papa Benedicto y el papa Francisco, dos de los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica.

Los Dos Papas cuenta con la dirección de Fernando Meirelles, nominado al Oscar por Ciudad de Dios (2002), y con el guión de Anthony McCarten, tres veces nominado por la Academia por películas como La Teoría del Todo (2014) y Las Horas Más Oscuras (2018).

La palabra del director

Fernando Meirelles se reconoce como un "gran fan" del papa Francisco y fue una de las razones para dirigir Los Dos Papas, una película en la que no oculta el lado oscuro del pontífice, pero con un matiz de humor para aligerar el relato.

"Decidí hacer la película porque me gustaban las ideas del papa Francisco. Cuando me preguntaron si quería leer el guión y hacer una película sobre los dos papas dije que sí inmediatamente, porque al menos me permitiría descubrir más sobre su figura. Eran dos hombres hablando sobre religión, lo cual habría sido muy difícil de digerir para el público. Mi primer instinto fue cambiarlo y hacerlo más personal y divertido", comentó el cineasta a Cineuropa.



"Anthony Hopkins también había leído mucho sobre Benedicto XVI, y cuando se unió al proyecto consiguió transmitir toda su humanidad y carisma al personaje. Anthony es una persona muy carismática, mientras que el papa Benedicto es un tipo bastante aburrido. Lo importante es que al final teníamos dos papas que nos gustaban y con los que era posible empatizar", mencionó.

En 2020, la interpretación de Anthony Hopkins como Benedicto XVI fue reconocida con dos nominaciones a mejor actor en los Globos de Oro y en los Oscar.

