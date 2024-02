Berlinale 2024: 'Reinas' y los ganadores que se alzaron con los Osos de Oro y Plata en el festival de cine

Berlinale 2024: lista completa de ganadores

Oso de Oro

Dahomey (Mati Diop)

Gran Premio del Jurado Oso de Plata

A Traveler’s Needs (Hong Sangsoo)

Oso de Plata Premio del Jurado

El Imperio (Bruno Dumont)

Oso de Plata al Mejor Director

Pepe (Nelson Carlos De Los Santos Arias)

Oso de Plata a la Mejor interpretación principal

A Different Man (Sebastian Stan)

Oso de Plata a la Mejor interpretación de reparto

Small Things Like These (Emily Watson)

Oso de Plata al Mejor guion

Dying (Matthias Glasner)

Oso de Plata por Contribución artística destacada (fotografía)

The Devil’s Bath (Martin Gschlacht)

Ganadoras de la sección Encounters

Mejor película

Direct Action (Guillaume Cailleau y Ben Russell)

Mejor director

Cidade; Campo (Juliana Rojas)

Premio especial del jurado

El gran bostezo de la historia (Aliyar Rasti) y Debe caer algo de lluvia (Qiu Yang)

Ganadoras de documental

Mejor Documental

No Other Land (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor)

Mención especial documental

Direct Action (Guillaume Cailleau y Ben Russell)

Cortos ganadores de la sección Berlinale Shorts

Oso de Oro

An Odd Turn (Francisco Lezama)

Oso de Plata

Remains of the Hot Day – Wenqian Zhang

Mención especial

That’s All From Me Eva Könnemann

Gran Premio del Jurado Internacional

Reinas - Klaudia Reynicke

Mención Especial

Raíz - Franco García

