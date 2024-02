Berlinale 2024: 'Raíz', la película peruana que denuncia la contaminación minera con el fútbol [REPORTAJE]

Franco García Becerra habla sobre la trama de su película 'Raíz', estrenada en la Berlinale 2024. | Fuente: RPP

Grabar en las alturas del Cusco con actores oriundos y que debutan en una película no es nada fácil para ningún director de cine. Franco García Becerra tomó el reto y lo hizo suyo por iniciativa de Annemarie Gunkel, una joven guionista alemana que radica en nuestro país hace muchos años, y por la insistencia del productor Diego Sarmiento.

Ambos dieron a Franco la idea de retratar la historia de Feliciano, un niño cusqueño criador de alpacas que se ve ilusionado con la clasificación de la Selección Peruana al Mundial de Fútbol de Rusia, pero que en el intermedio de su sueño observa la amenaza a su comunidad por parte de una empresa minera que contamina el lago donde vive junto a sus mascotas: ‘Rambo’, el perro y ‘Ronaldo’, la alpaca.

Así empezó la aventura para crear Raíz, la película peruana que se estrena este martes 19 de febrero en la Berlinale 2024 compitiendo en la sección oficial ‘Generation Kplus’ con la otra representante nacional Reinas, de la directora Klaudia Reynicke. Los dos largometrajes buscarán el Oso de Cristal queriendo recordar el éxito de La teta asustada el 2009.

En el caso de Raíz, la película hace su estreno por primera vez en Berlín y RPP pudo conversar con su director Franco García Becerra, así como con Annemarie Gunkel y Alicia Quispe, las grandes mentes detrás del filme.

“La historia me atrapó. Me refiero a la mirada que tiene un niño peruano en ese momento con llegar a un Mundial de Fútbol y ver la situación adversa de su comunidad. Me encantó la parte mágica que tiene el guion, la parte mística. El rodaje fue todo un desafío, pero fue muy mágico también por cómo se armó el proceso”, contó Franco, quien estrena su segundo largometraje después de Vientos del sur el 2018.

El proyecto para la película Raíz recibió el fondo económico del Ministerio de Cultura de 520 mil soles por medio de la productora Desfase Films. Posteriormente, se sumaron Mestizo Studios, Luna Roja Relatos Audiovisuales, Wayquicha Cine y Tierra en Trance Films, de Chile. En la producción, Franco, Anne, y Diego, sumaron a Jorge Constantino. Johan Carrasco en la fotografía y Daniel Castro en la música.

El niño escuchando fútbol en la radio, la idea original de ‘Raíz’

El entusiasmo por el fútbol y el perjuicio de la contaminación ambiental representada en un niño de 8 años hace que Raíz llame la atención de los seguidores del cine peruano. Anne Gunkel nos dio detalles de cómo se le ocurrió la narrativa para el personaje de Feliciano, interpretado por el debutante Alberth Merma, de la comunidad de Upis.

“La imagen inicial del guion, y de la película, es un niño escuchando la radio. Eso es una imagen que yo presencié personalmente durante el Mundial de Rusia. Cuando estaba caminando en Cusco, por Sacsayhuamán, me encontré con los chicos que estaban sintonizando una radio para poder escuchar las clasificatorias”, sostuvo la guionista a RPP.

Raíz inició sus grabaciones en octubre de 2022 en la provincia de Quispicanchis. Los personajes hablan íntegramente en quechua, por lo que fue incluida en la competencia oficial de la sección Generation de la Berlinale.

El elenco de actores de la película lo conforman: Alberth Merma (Feliciano), Nely Huayta (Josefina), Richard Taipe (Abel), José Merma (Justino) y Rubén Huillca (Grimaldo). Además, de los animales: Rambo, el perro, y Ronaldo, la alpaca.

El objetivo de ‘Raíz’: visibilizar la contaminación ambiental en Cusco

Anne, nacida en Alemania, tiene una ahijada cuzqueña en Yanacancha, muy cerca de donde grabaron las primeras escenas de Raíz y donde pudo observar cómo la minería de la zona es “una amenaza constante de contaminación”. “Ahí se juntaron las ideas y con Alicia empezamos a desarrollar el guion”, añade.

Precisamente, Alicia Quispe, profesora cuzqueña y traductora de quechua (idioma en que se grabó Raíz), afirmó a RPP que la película tiene un objetivo real: visibilizar cuál es el impacto negativo en las zonas alejadas de Cusco donde la minería, muchas veces, no cumple con su compromiso social ambiental.

“A través de esta película vamos a dar a conocer estas realidades que se han puesto en el anonimato. Las autoridades más se enfocaron en el Mundial y dejaron el impacto ambiental negativo a segundo plano. Desde ahí nace la iniciativa de Raíz, de llevar las imágenes de cómo las minas contaminan los lagos. Esperamos que estas zonas puedan ser consideradas y que haya acciones estratégicas para la reducción de los impactos negativos”, señaló Alicia.

Informes oficiales de la OEFA producidos entre 2022 y 2023 señalan que hace 10 años los ciudadanos de las zonas circundantes a Antacappay, en Cusco, vienen enfrentando estragos de la contaminación minera de empresas transnacionales. El documento, elaborado por CooperAcción y Oxfam, confirma que existen “riesgos significativos para la salud de las personas” de 13 comunidades adyacentes al encontrarse expuestas a metales pesados, incluido mercurio.

Alberth, el lazo "mágico" entre un perro, una alpaca y un niño

Muchas veces un cineasta ya tiene en mente al actor ideal para su película. Sin embargo, para Franco García Becerra la elección de Alberth Merma fue algo “mágico” pues nunca pensó que iba a encontrar al protagonista de su historia en una de las zonas más heladas de Ocongate, en Cusco, donde estaban los paisajes ideales para la filmación.

Alberth había pasado desapercibido en los tres castings anteriores convocados por la producción de Raíz. Fue José Merma, padre de Alberth y actor del filme como Justino, quien pidió a Anne Gunkel probar a su hijo, quien en un comienzo “se veía muy tímido” asustándose con la cámara.

Por medio de talleres y varios días de práctica, Alberth fue sacando su carácter, su voz y su innata personalidad, pero fue el lazo con sus mascotas: Rambo (el perro) y Ronaldo (la alpaca) que se ganó, sin duda, su papel como el personaje principal de Raíz.

“Fuimos a su casa y vimos a un perro jugar con Alberth. Luego, él se sube a una alpaca que era su mascota y vimos una conexión increíble. Vimos la imagen tal cual pedía el guion, porque íbamos a pedir un perro entrenado y una alpaca amaestrada, pero Alberth ya lo tenía todo. Siempre repito que fue mágico. Estuvimos ahí y todo se dio. Dijimos ‘No hay duda, él es el protagonista’”, comentó Franco.

“Alberth vino con el paquete completo porque no es fácil conseguir a los actores, pero se nos presentó Alberth que tenía a la alpaca y al perro ya entrenados como se ven en las familias de Upis. Fue algo mágico y no había posibilidad de cambiar de personajes”, añadió Alicia Quispe.

Raíz, y la importancia de hacer una película en quechua

Perú es un país con diversas lenguas sobre todo en la sierra central donde el quechua y el aimara predominan en las comunidades. Raíz no fue ajena a esta realidad, por lo que sus creadores estuvieron determinados a escribir, y grabar, el largometraje en quechua con ayuda de traductores que formaron parte de la producción como Alicia Quispe, oriunda de Paucartambo, y docente del idioma más popular en los Andes.

“A través de Raíz, queremos revalorar el idioma quechua que muchas veces es bastante marginado pero que poco a poco está siendo revalorado. Fue importante hacer la película en un idioma nativo del Perú. No solo debe haber películas en español o inglés. Tenemos una variación de quechuas sí, pero en este caso nuestra finalidad no es demostrar todas las variedades de quechua sino la difusión del idioma en general”, explicó la guionista.

Franco García Becerra nació en Cusco y se crio con una madre quechua hablante. Sin embargo, confiesa que su idioma natal no le fue transmitido como hubiera querido y que dirigir Raíz fue “muy enriquecedor” ya que los protagonistas hablaban quechua delante y detrás de cámaras.

“Era bonito ver en los ensayos todas estas formas de quechua, como hablaban quechua con sus propias palabras. Siempre llegábamos a una conclusión muy bonita y un aprendizaje diario en ese aspecto. Eso fue muy enriquecedor. Esta es mi primera película en quechua, fue todo un desafío y un reto”, sostuvo el cineasta y productor de Raíz.

Raíz podría llegar al cine el 2025 con un estreno especial en Ocongate

Raíz debuta este martes 19 de febrero en el Festival de Cine de Berlín con cinco funciones donde los críticos podrán evaluar el proyecto de Franco García Becerra y todo su equipo de producción. La idea del director es luego llevar el filme a “todos los festivales internacionales posibles” para luego pensar en su estreno en cines.

“Luego de presentar la película, pensamos en un estreno comercial que supongo podría ser el próximo año. Queremos llevar a Raíz a todo el Perú, pero principalmente presentarla en Ocongate, donde se hizo el rodaje de la película. Después pensaremos en un estreno en Cusco. Hay mucho por hacer. Berlín nos abre muchas puertas”, concluyó.

Actualmente, Raíz, de Franco García Becerra (con una coproducción peruana-chilena) se viene presentando en la Berlinale 2024 compitiendo en la sección ‘Generation Kplus’ para conseguir el Oso de Cristal. Entre sus competidores figuran: Reinas, de Klaudia Reynicke (Perú), Uli, de Mariana Gil Ríos (Argentina), Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek (Argentina), y Aguacuario, de José Eduardo Castilla Ponce (México).

