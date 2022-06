"Black Adam" es protagonizada por Dwayne Johnson, y se estrenará el 28 de julio.

Warner Bros. acaba de lanzar el nuevo tráiler de “Black Adam”, su nueva película basada en personajes del universo de DC Comics, que será protagonizada por Dwayne Johnson, “La Roca”, y que llegará a las salas de cine este 28 de julio.

Para quienes no están familiarizados con el personaje, Black Adam es el principal enemigo de Shazam, a quien ya vimos en el cine hace unos años. En ese sentido, estamos frente a un antihéroe: alguien que lucha por una causa, sin importarle los métodos empleados.

En el avance, el mismo Black Adam hace un breve recuento de su vida: “Fui un esclavo hasta que morí, después renací como un Dios. Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Ahora, no me arrodillo ante nadie”.

Aún no queda claro de qué tratará la película, pero sí sabemos que Black Adam despierta después de un sueño de miles de años, para encontrar un mundo muy distinto al que conoció. En el avance vemos al personaje de Dwayne Johnson haciendo cosas increíbles como derribar aviones o parar un misil con sus manos.

Presentando a la Sociedad de la Justicia

Antes de la Liga de la Justicia, existió la Sociedad de la Justicia de América, equipo conformado por clásicos personajes de DC Comics, algunos de los cuales harán su aparición en “Black Adam”. El tráiler lo abre la voz de Pierce Brosnan, que dice: “Black Adam, ¿qué te han dado tus poderes? Solamente dolor”. Él será el Doctor Fate (Doctor Destino), un mago con diferentes habilidades, como ver el futuro.

Otro personaje que llama la atención en el avance es Hawkman (Hombre Halcón), quien será interpretado por Aldis Hodge. En el avance, este le increpa a Black Adam que mate: “En este mundo hay héores y villanos. Los héroes no matan gente”. “Pues yo sí”, responde el último.

Otros personajes que aparecerán en la película son Atom Smasher y Cyclone, interpretados por Noah Centineo y Quintessa Swindell.

El director de la cinta es Jaume Collet-Serra, quien ya ha trabajado con Dwayne Johnson en “Jungle Cruise”.

