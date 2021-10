"Black Adam" mostró su primer vistazo en el DC FanDome. | Fuente: Warner Bros.

“Black Adam” está aquí. En el marco del DC FanDome, el actor Dwayne Johnson aseguró haber “nacido para el rol” del antihéroe de DC Comics y presentó el primer vistazo de la próxima película. Aunque no es un teaser o tráiler r oficial, se trata de una escena importante en la historia.

Así vemos por primera vez en acción a Black Adam, archienemigo de Shazam en el universo de DC y que, de acuerdo a ‘La Roca’, llegará a cambiar “la jerarquía de poder del Universo DC”. Después de varios meses de retraso por la pandemia y un duro entrenamiento, por fin vemos a la estrella caracterizado como el personaje ficticio.

Cabe destacar que, durante el DC FanDome 2021, también se vio un poco del detrás de escenas de la cinta. Algunos actores del elenco como Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), Pierce Brosnan (Dr. Fate) y Aldis Hodge (Hawkman) comentaron un poco acerca de la trama.

"Black Adam": Mira el primer vistazo de la próxima película con Dwayne Johnson. | Fuente: Warner Bros.

DC FanDome 2021, la segunda edición del evento global

Luego del estreno de "The Suicide Squad" en cines alrededor del mundo y HBO Max, no habrán más cintas de DC para lo que resta del año. Sin embargo, el DC Fandome 2021 llega en su segunda edición, la cual promete y mucho.

La organización del DC Fandome 2021 se lleva a cabo este sábado 16 de octubre. A diferencia del año pasado, la novedad es que también será transmitido en vivo vía YouTube, Twitch y sitios locales asociados.

Allí no queda todo ya que se han dado detalles del esperado 'lineup' del DC Fandome. En lo que respecta a cintas en la pantalla grande, se mostrará un segundo traíler de "The Batman", un primer vistazo de "Black Adam" y de "The Flash", además de detrás de cámaras de "Aquaman and the Lost Kingdom" y "Shazam: Fury of the Gods". Lo mismo como "DC League of Super Pets".

Primer vistazo de 'Black Adam':

