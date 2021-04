El DC Fandome de 2020 fue todo un éxito para DC y Warner Bros. | Fuente: DC

Debido a la pandemia, en 2020 la casa DC decidió realizar un evento alejado de la tradicional Comic-Con de San Diego y lanzó el DC Fandome por medio de una plataforma virtual en donde se dieron noticias y avances de proyectos como "The Batman", "Black Adam", "The Suicide Squad", , "Wonder Woman 1984", "The Flash", el "Snyder Cut" y más.

Hace meses que Warner Bros. y DC habían confirmado la realización de la DC Fandome 2021, pero no había fecha concreta. Sin embargo, este miércoles y por medio de sus redes sociales, se dio cuenta que el evento este año se llevará a cabo el próximo 16 de octubre.

"En este mes de octubre estás invitado al DC Fandome. Apunta la fecha: 16 de octubre de 2021. Una experiencia global", es lo que se puede leer en el anuncio de parte de la casa de Superman, Batman y Wonder Woman en Facebook, Twitter e Instagram.

¿Qué podemos esperar en el DC Fandome 2021?

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

Una de las cosas que probablemente veamos en esta nueva edición es el primer trailer de "The Batman". En la anterior edición se lanzó un teaser, el cual se volvió tendencia a nivel mundial en cuestión de minutos. Actúan Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell y más.

Asimismo, se prevé que tendremos un primer vistazo a los proyectos de "The Flash" y "Black Adam", los cuales ya empezaron su producción. Se espera que también se dé un primer vistazo de "Shazam: Fury of the Gods" y "Aquaman 2".

Hay que tener en cuenta que la primera edición del DC Fandome tuvo más de 22 millones de vistas durante las 24 horas que tuvo de transmisión.

De otro lado, la única cinta de la casa DC a estrenarse en lo que resta de 2021 es "The Suicide Squad" del director James Gunn. Se podrá ver en HBO Max y cines a nivel mundial el 6 de agosto.

