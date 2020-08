Patricio Estrella, el amigo de Bob Esponja, tendrá su propia película, según medio de EE.UU. | Fuente: IMDB

Nickelodeon está preparando un "spin-off" (serie derivada) de su éxito animado "SpongeBob SquarePants" sobre el personaje de Patricio Estrella, según reveló este 10 de agosto el portal Deadline.



Bajo el título "The Patrick Star Show", esta nueva serie, que apunta a tener 13 episodios en su primera temporada, mostrará a Patricio como presentador de un "late-night" (un formato nocturno de programa de comedia que es muy popular en Estados Unidos).



"The Patrick Star Show" girará en torno a la familia de Patricio, contará con nuevos personajes y también tendrá algún cameo de roles pertenecientes a "SpongeBob SquarePants".



No se trata del primer proyecto derivado en marcha de "SpongeBob SquarePants", ya que está previsto que en 2021 se estrene "Kamp Koral: SpongeBob's Under Years", una serie que funcionará como precuela de la trama original de la serie animada.



Creada en 1999 por Stephen Hillenburg, quien falleció en 2018 a los 57 años, "SpongeBob SquarePants" es una serie sobre unos divertidos personajes que viven en el fondo del mar y que ha triunfado en todo el mundo.



BOB ESPONJA EN LA PANTALLA GRANDE

En 2004 se estrenó la película "The SpongeBob SquarePants Movie", que recaudó en todo el mundo 140 millones de dólares.



Su secuela, "The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water", llegó a los cines en 2015 e ingresó 325 millones de dólares.



El lanzamiento de la tercera película, "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run", se vio afectado por la crisis global del nuevo coronavirus que mantiene cerrados los cines de gran parte del planeta.



Este título iba a estrenarse el 22 de mayo de este año, pero fue pospuesto en primer lugar hasta el 7 de agosto y, finalmente, se decidió que su llegada al público sea en 2021 a través del mercado digital (primero bajo demanda y después en CBS All Access). (Con información de EFE).