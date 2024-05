Cannes 2024: Selena Gomez y la película 'Anora' entre los ganadores de la Palma de Oro

Con la entrega de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a Sean Baker por Anora y con el reparto femenino latino de Emilia Pérez que ganó el premio a Mejor actriz, el Festival de Cannes 2024 clausuró este sábado su 75 edición, iniciada el 14 de mayo.

Greta Gerwig y el resto de los miembros del jurado, entre los que están Juan Antonio Bayona, Lily Gladstone, Eva Green, Omar Sy y Hirokazu Kore-Eda, anunciaron el palmarés en la ceremonia de cierre en la que también se entregó un premio honorífico a George Lucas.

Al llegar a su fin este 25 de mayo, conoce la lista de ganadores de Cannes 2024.

El director estadounidense Sean Baker posa con su trofeo tras ganar la Palma de Oro por la película "Anora" en Cannes 2024.Fuente: AFP/Loic Venance

Lista completa de ganadores en Cannes 2024

Palma de oro

Anora, de Sean Baker

Grand Prix

All We Imagine as Light, de Payal Kapadia

Mejor Dirección

Miguel Gomes por Grand Tour

Premio del Jurado

Emilia Pérez, de Jacques Audiard

Premio Especial

The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof

Mejor Actriz

Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldana y Selena Gómez por Emilia Pérez

Mejor Actor

Jesse Plemons por Kinds of Kindness

Mejor Guion

Coralie Fargeat por The Substance

Mejor Corto

The Man Who Could Not Remain Silent, de Nebojša Slijepcevic

Un Certain Regard

Gran Premio

Black Dog, de Guan Hu

Premio del Jurado

The Story of Souleymane, de Boris Lojkine

Mejor Dirección

The Damned, de Roberto Minervini

Mejor Dirección

On Becoming a Guinea Fowl, de Rungano Nyoni

Mejor Actuación

Anasuya Sengupta, por The Shameless

Abou Sangare por The Story of Souleymane

Premio Juventud

Holy Cow, de Louise Courvoisier

Mención Especial

Norah, de Tawfik Alzaidi

La actriz española Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana y Selena Gomez ganaron su Palma de Oro a Mejor actriz por la película "Emilia Pérez".Fuente: AFP/Valery Hache

Mejor Documental

L’Œil d’or (Ojo de oro): Ernest Cole: Lost and Found, de Raoul Peck

L’Œil d’or (Ojo de oro): The Brink of Dreams, de Nada Riyadh y Ayman El Amir

Mejor Ópera Prima

Caméra d’Or: Armand, de Halfdan Ullmann Tøndel

Mención Especial: Mongrel, de Chiang Wei Liang y You Qiao Yin

Mejor Película LGBTQ+

Queer Palm: Three Kilometres to the End of the World, de Emanuel Pârvu

Queer Palm (Corto): Southern Brides, de Elena López Riera

Directors’ Fortnight (Quinzaine)

Mejor Filme Europeo: Volveréis, de Jonás Trueba

Mejor Filme en Idioma Francés: This Life of Mine, de Sophie Fillières

Carrosse d’Or: Andrea Arnold

Premio de la Audiencia: Universal Language, de Matthew Rankin

Semana de la Crítica

Gran Premio

Simón de la Montaña, de Federico Luis

Premio del Jurado

Blue Sun Palace, de Constance Tsang

Premio Revelación Actoral

Ricardo Teodoro por Baby

Premio Canal+ (Corto)

Absent, de Cem Demirer

Premio Descubrimiento (Corto)

Montsouris Park, de Guil Sela

Premio Distribución

Julie Keeps Quiet, de Leonardo Van Dijl y Ruth Becquart

Premio SACD

Julie Keeps Quiet, de Leonardo Van Dijl y Ruth Becquart

Palm Dog

Palm Dog: Kodi por Dog on Trial

Gran Premio del Jurado: Xin por Black Dog

Momento Mutt a Mejor Elenco: Los perros de Kinds of Kindness

Momento Mutt: Dave de Bird y Perro de Megalopolis

FIPRESCI

Competencia Principal: The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof

Un Certain Regard: The Story of Souleymane, de Boris Lojkine

Ópera Prima (secciones paralelas): Desert of Namibia, de Yôko Yamanaka

Palma de Oro honorífica

Meryl Streep

Studio Ghibli

George Lucas

El director estadounidense George Lucas posa con su Palma de Oro de Honor en Cannes 2024.Fuente: AFP/Loic Venance

