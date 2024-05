"Star Wars siempre fue una película para niños": George Lucas se presentó en Cannes 2024

George Lucas, el creador de la saga original de Star Wars, se presentó este viernes en el Festival de Cannes 2024. El aclamado director de 80 años asistió a una entrevista abierta con el periodista francés Didier Allouch donde habló de su legado de películas de ciencia ficción espacial.

En el evento, Lucas, quien es considerado la celebridad con más dinero en el mundo por Forbes, señaló que Star Wars no debe ser vista a la ligera. "Star Wars no es una película de naves espaciales, es mucho más", resaltó el también guionista y productor generando el aplauso de los asistentes.

Seguidamente, contó que el origen de la franquicia nació durante la Guerra de Vietnam cuando pensaba hacer Apocalypse Now, filme bélico que, finalmente, fue dirigido por Francis Ford Coppola. "Mi versión era satírica (…) Francis le bajó el tono y lo cambió por algo más serio", dijo.

Bajo esa perspectiva, George Lucas recordó al verdadero público objetivo de su memorable franquicia cinematográfica. "Star Wars siempre ha sido una película para niños de 12 años. Siempre fue pensada de esa manera, para los niños durante la Guerra de Vietnam", expresó.

"En aquel momento todos estábamos a punto de ser reclutados y la gente regresaba en ataúdes. Estábamos saliendo a la calle por los derechos civiles y viviendo momentos muy oscuros, y pensé que quería hacer algo muy poderoso para los niños", añadió.

Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford en 'Star Wars IV: una nueva esperanza'.Fuente: Lucasfilm

George Lucas habló de su primer éxito, 'American Graffiti'

Antes de la histórica aparición de Star Wars, George Lucas se hizo popular por su comedia dramática American Graffiti, estrenada en agosto de 1973.

En la entrevista en Cannes, el director recordó que hizo el filme basado en su pasión por la carrera de coches y su experiencia de conducir de California hasta San Francisco para ver las películas que le interesaban.

"Mi primer pensamiento fue 'quiero hacer eso, carreras' (…) Ahí es cuando me di cuenta de que no era tan buen conductor y en las carreras, si no eres bueno, es mejor dejarlo", sostuvo.

Al comienzo, cuenta George Lucas, muchos críticos de Hollywood le dijeron que American Graffiti era "horrible". No obstante, el director dijo que persistió en presentar la película en cartelera consiguiendo 25 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla.

"Ellos no sabían cómo hacer películas y empezaron a contratar a jóvenes apasionados que empezaban a salir de las escuelas de cine", exclamó el director.

George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor en Cannes 2024

George Lucas es considerado una de las grandes referencias del cine en Hollywood, y como parte de su exitosa carrera, el Festival de Cine de Cannes 2024 le otorgará una Palma de Oro de Honor este sábado 25 de mayo.

Es así como, durante la ceremonia de clausura del certamen, el director, quien se retiró hace diez años, será galardonado en la edición 77 de Cannes que inició hace diez días. "Tengo un sentimiento nostálgico, pero es un gran honor (…) Hay muchos fans a pesar de que no hice la clase de películas que ganan premios", señaló Lucas.

En otro momento, recordó sus inicios como director a finales de los 70 junto a Francis Ford Coppola, Martin Scorsese y Steven Spielberg, entre otros, con quienes compartió la pasión de hacer películas. "Para ser honestos, nosotros no estábamos interesados en hacer dinero, estábamos interesados en hacer películas, era la gran diferencia", acotó.

