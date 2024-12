Carla Gutiérrez, directora peruana, nominada al Independent Spirit Award por su documental Frida

El documental tuvo su estreno mundial en Sundance y es una producción estadounidense-mexicana dirigida por la peruana Carla Gutiérrez. Ofrece un viaje íntimo, crudo y mágico a través de la vida, mente y corazón de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo.

Mientras la temporada de premiaciones de cine empieza a brillar, una noticia emocionante llega desde Estados Unidos: la directora peruana Carla Gutiérrez ha sido nominada a los Independent Spirit Awards, el máximo reconocimiento al cine independiente. La ceremonia, que se celebrará el próximo 22 de febrero de 2025, estará conducida por la actriz y comediante Aidy Bryant.

Gutiérrez compite por el premio Truer Than Fiction, que celebra a directores emergentes de documentales, con su aclamada ópera prima Frida (2024). Este documental, inspirado en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, ya había conquistado al jurado del Festival de Sundance en enero, donde recibió el premio por edición.

¿Con quiénes compite Carla Gutiérrez?

En esta edición de los Independent Spirit Awards, Frida compite con otros dos destacados documentales: Sugarcane, de Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie, y A Photographic Memory, de Rachel Elizabeth Seed. El premio Truer Than Fiction está destinado a directores de no ficción que aún no han recibido un reconocimiento significativo, consolidándose como una plataforma vital para nuevos talentos.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. Frida también se encuentra en la lista de documentales elegibles para competir por una nominación al Oscar, según confirmó la Academia de Hollywood el 21 de noviembre. Además, medios especializados como Variety e IndieWire han destacado el trabajo de Carla Gutiérrez como uno de los posibles contendientes para integrar la shortlist de estos prestigiosos premios.

El documental se estrenó en Perú durante la inauguración del Festival de Cine de Lima.Fuente: Amazon MGM Studios

La inspiración detrás de Frida

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Carla Gutiérrez compartió cómo la obra de Frida Kahlo la marcó de manera personal: “Fui una de probablemente millones de personas en el mundo que se obsesionaron con ella (...) cuando descubrí la pintura donde aparece parada en medio de Estados Unidos y México. Simplemente la vi siendo una nueva inmigrante, y mi propia experiencia estaba reflejada en esa pintura”.

La directora también reveló que llevar el proyecto a cabo fue un desafío lleno de descubrimientos. “Mi equipo de producción realmente se sumergió en ello. Los escritos de Frida están dispersos, no hay un libro que haya publicado todos sus escritos juntos (...) Eso fue parte del trabajo, simplemente reunir todos sus escritos y tenerlos todos para poder leerlos”, comentó.

'Frida' es la ópera prima de la peruana Carla Gutiérrez.Fuente: Amazon MGM Studios

