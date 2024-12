'Wicked' fue eliminada de la cartelera de Kuwait por tener elenco LGBTQ, según medios locales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La película musical Wicked ha sido eliminada de la cartelera de todos los cines de Kuwait antes de su estreno programado para este jueves 5 de diciembre. De acuerdo con información, compartida por Variety, la decisión del gobierno del país del Golfo fue motivada “por el hecho de que el musical aclamado por la crítica de Universal Pictures cuenta con un elenco LGBTQ”.

El portal estadounidense reportó que fueron los medios locales de dicho país quienes informaron que la cancelación —y prohibición— de Wicked se debe a un personaje perteneciente a la comunidad LGBTQ en la película, así como a un elenco de actores que se muestran, abiertamente, identificado con la comunidad como: Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Bowen Yang, Marissa Bode y Bronwyn James.

Por su parte, Billboard intentó comunicarse con representantes de Universal Pictures, Republic Records e integrantes del elenco para solicitar sus comentarios. No obstante, ni la productora de Wicked, ni tampoco sus miembros, han emitido un pronunciamiento oficial sobre la prohibición del largometraje en Kuwait.

“Los funcionarios públicos de Kuwait aún no han revelado el motivo por el que se retiró la película de los cines, los medios locales han especulado que la prohibición se refiere a un personaje LGBTQ+ no especificado en la película y el elenco de actores con posturas LGBTQ+”, señaló la revista internacional.

Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizarán Wicked, precuela de El Mago de Oz.Fuente: Universal Pictures

Película Barbie fue prohibida en Kuwait por “ofender la moral pública”

Esta no es la primera vez que Kuwait cancela una película de Hollywood. El 2023, el gobierno prohibió la difusión del exitoso filme Barbie ¿El motivo? Proteger la "ética" en el país ante una producción cinematográfica que "ofende la moral pública". Según informó Variety, esta prohibición hizo que varios kuwaitíes "viajaran al otro lado de la frontera" para ver Barbie.

Del mismo modo, Kuwait también prohibió la película de terror australiana Talk to me (Háblame). Esto, debido a que el filme era protagonizado por Zoé Terakes, una persona transgénero no binaria. Es importante precisar que ni Barbie ni Talk to me aparecieron en otra parte del Golfo como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

"Kuwait se ha convertido en el estado del Golfo más estricto en materia de censura cinematográfica, incluso más que Arabia Saudita", sostiene Variety.

El 2023, Kuwait prohibió la difusión de Barbie en sus salas de cine por "ofender la moral pública". | Fuente: Warner Bros

¿De qué trata Wicked, la nueva película inspirada en El Mago de Oz?

Wicked es una película de fantasía musical dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman. Es una adaptación del clásico musical del mismo nombre de Stephen Schwartz y Holzman, que a la vez está basado en la novela homónima de 1995 de Gregory Maguire inspirado en El Mago de Oz.

“Elphaba y Glinda se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz en la fantástica Tierra de Oz y forjan una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con El maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes. El inquebrantable deseo de popularidad de Glinda la ve seducida por el poder, mientras que la determinación de Elphaba de permanecer fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas e impactantes en su futuro. Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente los verán cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste”, se lee en la sinopsis oficial.

El filme está protagonizado por Cynthia Erivo (Elphaba Thropp) y Ariana Grande (Galinda Upland) acompañadas por un destacado elenco conformado por: Michelle Yeoh (Madame Morrible), Jeff Goldblum (El mago de Oz), Jonathan Bailey (Fiyero Tigelaar), Ethan Slater (Boq), Marissa Bode (Nessarose Thropp), Bowen Yang (Pfannee), entre otros.

¿Cuándo se estrenó la película musical Wicked?

La película Wicked se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos el último viernes 22 de noviembre. La película se estrenó un día antes en Latinoamérica, incluido el Perú.

