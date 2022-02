Charlie Cox, el actor de "Daredevil", habló sobre su nueva oportunidad en el MCU | Fuente: Netflix/Sony Pictures

Tobey Maguire y Andrew Garfield no fueron los únicos actores que volvieron a interpretar a un superhéroe en “Spider-Man: No Way Home”. Charlie Cox también lo hizo, pues apareció al inicio de la película como Matt Murdock, un rol que interpretó entre 2015 y 2018, para la serie de Netflix “Daredevil”.

En una reciente entrevista con el medio Supernova, Cox habló sobre las veces le preguntaron si aparecería en la película. “Fue una pesadilla”, respondió, y también señaló que ahora le preguntan por lo que se viene, y él mismo no lo tiene muy claro. “No lo sé, y lo poco que sé, obviamente no lo voy a decir” agregó.

También contó que por años le han preguntado si volvería a interpretar a Daredevil y que, como él mismo lo daba este rol por concluido, siempre respondió que no. Por eso, muchos creen que estuvo mintiendo durante este tiempo, lo cual no es cierto, solo mintió desde que ocultó su participación en “Spider-Man: No Way Home”.

Ahora, Charlie Cox no esconde su entusiasmo por la nueva oportunidad que tiene para interpretar al "hombre sin miedo". “No quiero sonar codicioso, pero espero poder hacer mucho más. Espero poder involucrarme mucho, mucho más durante muchos años. Espero que nunca termine. Espero que llegue al punto en que la gente diga: 'Eres demasiado mayor para interpretar este papel'”, confesó.

“Daredevil” se posiciona entre las series más vistas tras su aparición en “Spider-Man: No Way Home”

“Daredevil” se posicionó, en diciembre pasado, como una de las diez series más vistas de los Estados Unidos, según informó la compañía de medición de información Nielsen. Lo que llama la atención es que la serie fue cancelada en el 2018 por Netflix, tras la emisión de su tercera temporada.

La razón de este resurgimiento estaría en la aparición del actor Charlie Cox, protagonista de la serie, en “Spider-Man: Noy Way Home”. El abogado que lleva una vida paralela como Daredevil asumió la defensa de Perter Parker en la taquillera película.

Otro motivo estaría en la participación de Vincent D’onofrio en la última serie de Marvel, “Hawkeye”, donde volvió interpretar al señor del bajo mundo, Kingpin, que justamente fue el villano de “Daredevil”.

Estos dos hechos han encendido las alarmas de los fans, que cada vez ven más posible el retorno de “el hombre sin miedo” para una cuarta temporada. Por su parte, en noviembre, Netflix devolvió los derechos de "Daredevil" a Disney, que aún no se ha pronunciado sobre una posible nueva temporada.

