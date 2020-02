Chris Evans se encuentra en negociaciones para protagonizar el 'remake' de "Little Shop of Horrors". | Fuente: IMDB

La película ochentera “Little Shop of Horrors” volverá a la pantalla grande con un ‘remake’ que promete reunir a más de una estrella contemporánea del cine. Según el portal The Hollywood Reporter, Chris Evans se encuentra negociando para formar parte del elenco del filme.

Esta vez, quien dio vida al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel podría interpretar al villano Skid Row, un dentista que fue encarnado por Steve Martin en la primera adaptación del musical, realizado en 1986.

Otras celebridades que se encuentran en conversaciones con la producción de esta cinta que será dirigida por Greg Berlanti son Scarlett Johansson y Taron Egerton, quienes están considerando interpretar a Audrey y Seymour, respectivamente.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que Evans y Johansson comparten roles: ambos protagonizaron las películas correspondientes a la saga de los Avengers, además de la cinta “Captain America: The Winter Soldier”.

“LITTLE SHOP OF HORRORS”

Estrenada en 1986, “Little Shop of Horrors” fue dirigida originalmente por Frank Oz y estuvo protagonizada por Rick Moranis, actor que en la década de 1980 interpretó papeles entrañables en varias cintas cómicas y populares como “Querida, encogí a los niños”, “Parenthood”, entre otras.

La película trata sobre el giro que toma la vida del florista Seymour luego de que descubriera una planta cuya procedencia es el espacio exterior. A esta planta él la llama Audrey II —en honor a su ayudante que ama en secreto— y su vida se ve complicada cuando desarrolla la habilidad de hablar y le pide sangre humana como alimento.

Aunque el ‘remake’ de "Little Shop of Horrors" todavía no tiene fecha de estreno, se espera que las grabaciones de la película iniciarían este verano.