El actor Christian Bale dio vida a Batman en la trilogía que dirigió Christopher Nolan. | Fuente: Warner Bros.

A lo largo de tres películas, el actor estadounidense Christian Bale encarnó a Batman. Dirigidas por Christopher Nolan, la trilogía compuesta por las cintas "Batman Begins", "The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises" significaron un taquillazo para la productora Warner Bros.

Pese a que hubo la oferta para una cuarta película, el intérprete y el director la rechazaron. Pero eso no quiso decir, según confesó Bale en una reciente entrevista con la revista Variety, que haya descartado del todo volver a colocarse el traje del hombre murciélago. Aunque puso una condición.

"Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: 'Oye, mira, hagamos tres películas, si tenemos la suerte de hacerlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado'. En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘Sabes qué, tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro", sostuvo.

Aunque en junio de 2019 señaló que Warner Bros. les sugirió filmar "Batman 4", Christian Bale afirmó esta vez que no ha habido hasta la fecha una oferta concreta de interpretar de nuevo a Bruce Wayne. "Nadie me lo ha mencionado nunca", dijo. Pero admitió que siempre se lo preguntan.

"Ocasionalmente, la gente me dice: 'Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto”. Y yo estoy como, ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso'", contó.

Christian Bale interpretó a Batman por última vez en 2012, en la cinta "The Dark Night Rises". | Fuente: Warner Bros.

Elogios para Robert Pattinson

Por otro lado, Christian Bale reconoció no haber visto aún "The Batman", la última versión del caballero de la noche que dirigió Matt Reeves y protagonizó Robert Pattinson. La cinta fue todo un taquillazo y cosechó cerca de 770 millones de dólares.

"Todavía no lo he visto. Lo veré. Escucha, amigo, es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran y me dicen: '¿Estás bromeando?' Me gusta mucho saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, ciertamente lo haré", manifestó el actor.

Sin embargo, que no haya visto "The Batman" no excluyó a Christian Bale de elogiar la carrera de Robert Pattinson, quien tras hacerse conocido por "Crepúsculo" ha venido forjando una trayectoria actoral sólida al trabajar con reconocidos directores como David Cronenberg y Werner Herzog.

"Robert es un actor absolutamente maravilloso —dijo Bale—. Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas maravillosas".

Christian Bale, el villano de "Thor: Love and Thunder"

Tras poner punto final a su papel de Batman en "The Dark Night Rises", Christopher Nolan continuó asumiendo papeles en más de diez películas a lo largo de la última década. "La ley del más fuerte" y "American Hustle" fueron los proyectos que le siguieron en 2013.

Luego, participó en las cintas "Exodus: Gods and Kings", "Knight of Cups", "The Big Short", "The Promise", "Hostiles", "Mowgli: Legend of the Jungle", "Vice" y "Ford v Ferrari". Tres de ellas, además, le consiguieron nominaciones en los premios Oscar gracias a su capacidad histriónica.

Actualmente, forma parte de "Thor: Love and Thunder", la cuarta cinta del superhéroe interpretado por Chris Hemsworth, que también cuenta con Natalie Portman en el elenco protagónico. En esta película, Christian Bale no solo dio el salto de DC Comics a Marvel, sino también de héroe a villano.

Y es que en el nuevo título del UCM, el actor de 48 años dará vida a Gorr, el carnicero de los dioses.

