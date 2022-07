En plena Comic-Con de San Diego 2022, "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" presentó su tráiler. | Fuente: Paramount Pictures

La Comic-Con de San Diego 2022 arrancó este jueves 21 con novedades. La primera de ellas fue el estreno del primer avance de "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves", la película basada en el juego de rol de fantasía que Paramount Pictures presentó druante su panel.

La productora también anunció la fecha en que esta cinta llegará a las salas de cine: el 3 de marzo de 2023. El elenco está conformado por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Chloe Coleman y Hugh Grant.

En el tráiler de "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves" puede verse la presentación de los protagonistas de esta historia, un equipo de ladrones de la Edad Media que se enfrentan a monstruos fantásticos y oponentes perversos.

Durante la presentación en la Comic-Con de San Diego, los guionistas y directores, Jonathan Goldstein y John Francis Daley, adelantaron que el filme mantendrá el espíritu del juego. Huevos de Pascua, monstruos, villanos y "docenas y docenas de hechizos" aparecerán en la gran pantalla.

"Tenemos muchos de tus favoritos", señaló Goldstein. "Para los fanáticos incondicionales, verán la realidad del juego reflejada allí", agregó.



El tráiler de "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves"

Comic-Con de San Diego 2022: Lo que promete el evento

Dos años después de celebrarse a puerta cerrada, a través de ediciones virtuales, la Comic- Con de San Diego vuelve a la presencialidad este 2022. Un evento que se realizará en su habitual sede de la ciudad californiana, entre el 21 y 24 de julio, y que ofrecerá las novedades que se traen compañías como Marvel, DC Comics, Netflix, HBO, entre otras.

Como en años anteriores, los fans del anime, los cómics y las historias 'frikis' podrán tener contacto con cineastas, guionistas y elencos que hacen posibles producciones como "The Lord of the Rings: The Rings of Power", "House of the Dragon", "Black Panther: Wakanda Forever", "Black Adam", "Dragon Ball Super: Super Hero", entre otras.

De parte de Marvel, por ejemplo, en la Comic-Con de San Diego 2022 estará presente Kevin Feige, CEO de la Casa de las Ideas que adelantará las próximas propuestas de dicho Universo Cinematográfico. DC Comics, asimismo, tendrá un par de paneles con estrellas como Dwayne Johnson y Zachary Levi para promocionar sus nuevos proyectos.





The party’s just getting started. ⚔️ Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves is coming to theatres March 2023. #DnDMovie pic.twitter.com/hRnS20aeXu — DnDMovie (@DnDMovie) July 21, 2022

Comic-Con de San Diego 2022: Cómo ver las actividades

Este año, la Comic-Con de San Diego se llevará a cabo del 21 al 24 de julio. Pese a que sus dos ediciones pasadas fueron virtuales, esta solo emitirá en vivo algunas actividades del 22 y 23 a través de Pluto TV.

Además, este año Marvel Studios vuelve luego de que el 2019 y 2020 organizara su propia plataforma para mostrar sus novedades. Mediante su página oficial, los fans del UCM podrán seguir las nuevas propuestas que Kevin Feige presente el próximo 23 de julio.

En la misma línea de esta compañía, DC Comics, HBO y Netflix también pasarán en vivo sus próximos proyectos a través de sus cuentas en redes sociales, como YouTube, Twitch, Twitter, entre otras. Por parte de la Comic-Con de San Diego no existe un canal oficial de transmisión, aunque noticias de lo que ocurra allí podrán seguirse en su cuenta de Twitter.

