La Comic-Con San Diego vuelve a la presencialidad con un evento que se realizará del 21 al 24 de julio. | Fuente: Comic-Con San Diego | Fotógrafo: Rudy Manahan

Dos años después de celebrarse a puerta cerrada, a través de ediciones virtuales, la Comic- Con de San Diego vuelve a la presencialidad este 2022. Un evento que se realizará en su habitual sede de la ciudad californiana, entre el 21 y 24 de julio, y que ofrecerá las novedades que se traen compañías como Marvel, DC Comics, Netflix, HBO, entre otras.

Como en años anteriores, los fans del anime, los cómics y las historias 'frikis' podrán tener contacto con cineastas, guionistas y elencos que hacen posibles producciones como "The Lord of the Rings: The Rings of Power", "House of the Dragon", "Black Panther: Wakanda Forever", "Black Adam", "Dragon Ball Super: Super Hero", entre otras.

De parte de Marvel, por ejemplo, en la Comic-Con de San Diego 2022 estará presente Kevin Feige, CEO de la Casa de las Ideas que adelantará las próximas propuestas de dicho Universo Cinematográfico. DC Comics, asimismo, tendrá un par de paneles con estrellas como Dwayne Johnson y Zachary Levi para promocionar sus nuevos proyectos.

A continuación, te contamos más sobre cómo seguir las actividades de la nueva edición de la Comic-Con de San Diego.





This special week calls for special Trolley service! @sdmts is offering new & expanded service during @Comic_Con event days. Check out the map & schedule: https://t.co/B5gdjZqa8i #SDCC2022 #SDCC pic.twitter.com/swgo2iFqIu — San Diego Convention Center (@SDConventionCtr) July 18, 2022

Comic-Con de San Diego 2022: Cómo ver las actividades

Este año, la Comic-Con de San Diego se llevará a cabo del 21 al 24 de julio, pero contará con una noche de preestreno que se realizará el 20 del mismo mes. Además, pese a que sus dos ediciones pasadas fueron virtuales, esta solo emitirá en vivo algunas actividades del 22 y 23 a través de Pluto TV.

Además, este año Marvel Studios vuelve luego de que el 2019 y 2020 organizara su propia plataforma para mostrar sus novedades. Mediante su página oficial, los fans del UCM podrán seguir las nuevas propuestas que Kevin Feige presente el próximo 23 de julio.

En la misma línea de esta compañía, DC Comics, HBO y Netflix también pasarán en vivo sus próximos proyectos a través de sus cuentas en redes sociales, como YouTube, Twitch, Twitter, entre otras. Por parte de la Comic-Con de San Diego todavía no se ha anunciado un canal oficial de transmisión.

Novedades destacadas en la Comic-Con de San Diego 2022

A continuación, te presentamos todas las actividades resaltantes de la Comic-Con de San Diego 2022 que vale tener en cuenta al buscar la transmisión. La hora en que se desarrollarán dichas presentaciones es la peruana. A tomar nota.

Marvel Studios

21 de julio

- Presentación de "Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur": 4:15 p.m.

23 de julio

- Presentación de Kevin Feige, CEO de Marvel Studios: 7 p.m.

Disney

21 de julio

- Panel de "The Rookie": 12:45 p.m.

- Panel de "Abbott Elementary": 3:30 p.m.

- Panel de "National Treasure: Edge of History": 4:15 p.m.

22 de julio

- Panel de "Bob's Burgers": 5 p.m.

- Panel de "Archer": 7 p.m.

23 de julio

- Panel de "Los Simpson": 1:30 p.m.

- Panel sobre "American Dad" y "Family Guy": 2:30 p.m.

DC Comics



22 de julio

- Premiere de "Green Lantern: Beware My Power": 8:30 p.m.

23 de julio

- Presentación de "Black Adam" y "Shazam: Fury of the Gods", con Dwayne Johnson y Zachary Levi: 12:15 p.m.

Netflix

23 de julio

- Presentación de "The Sandman" (incluye panel con estrellas de la serie y productores): 4:30 p.m.

HBO

21 de julio

- Presentación del teaser de la temporada 3 de "Harley Quinn": 12 a.m.

23 de julio

- Panel sobre "House of the Dragon" (participan George R.R. Martin, los creadores y parte del elenco, como Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, entre otros): 1:30 p.m.

Amazon Prime Video

21 de julio

- Panel sobre "The Wheel of Time: Origins": 6:15 p.m.

22 de julio

- Panel sobre la precuela de "El señor de los anillos", titulada "The Lord of the Rings: The Rings of Power": 12:30 p.m.

- Panel sobre "Paper Girls": 3:30 p.m.

Cartoon Network / Adult Swim



22 de julio

- Primer vistado a "Rick and Morty: The Vindicators", el spin-off de la serie de Adult Swim: 4 p.m.

Paramount

21 de julio

- Panel de "Teen Wolf: The Movie": 3:30 p.m.

- Presentación de "SpongeBob SquarePants: Dive Into SpongeBob Universe": 5:30 p.m.

- Panel de "Beavis and Butt-Head" con su creador: 6:45 p.m.

AMC

22 de julio

- Panel de "Tales of the Walking Dead" y presentación del primer tráiler de la serie de antología: 12:30 p.m.

- Panel de "The Walking Dead" (incluye reunión del elenco, productores y guionistas): 3:30 p.m.

23 de julio

- Panel sobre "Entrevista con el vampiro", serie basada en el libro de Anne Rice: 4 p.m.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.