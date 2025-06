'Cómo entrenar a tu dragón': fecha de estreno, reparto, tráiler y todo lo que debes saber sobre el live-action de DreamWorks

La icónica historia de vikingos y dragones vuelve a volar alto. Te contamos cuándo se estrena Cómo entrenar a tu dragón en acción real, quiénes son los protagonistas y qué opina la crítica de esta nueva versión.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de conquistar al mundo con su versión animada, Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon, en inglés) regresa como nunca antes la habías visto: en formato live-action. Esta nueva entrega promete emocionar tanto a quienes crecieron con la trilogía original como a una nueva generación de espectadores.

La cinta está dirigida por Dean DeBlois, el mismo cineasta que estuvo detrás de la exitosa trilogía animada, nominada cuatro veces al Oscar. Con este remake, Universal Pictures y DreamWorks apuestan por reimaginar la historia de Hipo y Chimuelo con un enfoque más realista, sin perder la magia ni el corazón que la convirtieron en un clásico.

A continuación, te contamos todo lo que sabemos sobre el live-action de Cómo entrenar a tu dragón...

La película es un remake live-action del filme animado de 2010, dirigido por Dean DeBlois para DreamWorks.Fuente: Universal Pictures

¿De qué trata Cómo entrenar a tu dragón?

La historia se ambienta en la isla vikinga de Berk, donde los dragones han sido considerados enemigos mortales. Sin embargo, todo cambia cuando Hipo (Mason Thames), un adolescente diferente al resto, se cruza con Chimuelo, un temido Furia Nocturna al que decide no cazar, sino comprender, desafiando siglos de tradición.

Mason Thames y Nico Parker protagonizan el live-action de 'Cómo entrenar a tu dragón', junto a Gerard Butler.Fuente: Universal Pictures

¿Por qué hacer un remake live-action de Cómo entrenar a tu dragón?

Durante la presentación de uno de los avances, Dean DeBlois reveló que volver a contar esta historia en live-action fue una oportunidad para expandir y enriquecer la versión original.

"Con el ajustado calendario y los recursos limitados de la primera película para DreamWorks, hubo elementos que no pudimos desarrollar tanto como nos hubiera gustado. Algunos personajes, las relaciones y la acción inmersiva podrían haber tenido más profundidad", explicó en declaraciones que recoge The Hollywood Reporter.

El director aseguró también que esta adaptación mantiene la esencia del clásico animado, pero le da espacio a nuevos matices. "Es una reinvención fiel a la historia, pero con momentos que fortalecen los vínculos entre los personajes, dar más profundidad y agregar un poco de mitología que pudo haber faltado en la original", añadió.

Hipo, un joven vikingo, desafía a su tribu al hacerse amigo de un dragón, cambiando para siempre su destino.Fuente: Universal Pictures

¿Quiénes actúan en Cómo entrenar a tu dragón?

El elenco de esta nueva versión mezcla juventud con experiencia. Mason Thames (The Black Phone) interpreta a Hipo, mientras que Nico Parker (The Last of Us) da vida a Astrid. Gerard Butler vuelve como Estoico el Vasto, el padre de Hipo, retomando el papel que interpretó en la versión animada.

Otros miembros del reparto son:

Nick Frost como Bocón el Rudo

como Bocón el Rudo Julian Dennison como Patapez

como Patapez Gabriel Howell como Patán Mocoso

como Patán Mocoso Bronwyn James como Brutilda

como Brutilda Harry Trevaldwyn como Brutacio

como Brutacio Ruth Codd como Flema

Dean DeBlois aprovecha el live-action para profundizar en los personajes, sus relaciones y la mitología vikinga.Fuente: Universal Pictures

¿Qué dice la crítica del live action de Cómo entrenar a tu dragón?

Las primeras impresiones han sido bastante positivas. En la CinemaCon 2025, Cómo entrenar a tu dragón fue recibida con aplausos y destacada como uno de los remakes live-action más fieles de los últimos años.

Scott Menzel, periodista especializado en cine, escribió: “Una reinterpretación visualmente deslumbrante y emocionalmente conmovedora del clásico animado. Dean DeBlois recrea la magia del original con mucha acción, humor y corazón. Mason Thames es un Hipo perfecto. Hay que verla en pantalla grande”.

Sin embargo, no todo ha sido aplausos. En su crítica para Gizmodo, Germain Lussier señaló que aunque la película respeta el espíritu original y tiene momentos muy logrados, los nuevos elementos “no elevan la historia lo suficiente”.

Según Rotten Tomatoes, el 80% de las reseñas iniciales han sido positivas. El consenso indica que esta adaptación "no supera al clásico animado, pero aún así alcanza momentos encantadores por sí sola". En Metacritic, la cinta tiene una puntuación de 60/100, lo que sugiere una recepción mixta.

Gerard Butler regresa como Estoico el Vasto en el live-action de Cómo entrenar a tu dragón, el imponente líder vikingo y padre de Hipo.Fuente: Universal Pictures

¿Cómo entrenar a tu dragón tendrá secuela?

Sí. Universal confirmó en la CinemaCon 2025 que ya se encuentra en desarrollo una versión live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2, la segunda parte de la trilogía animada. Su estreno está programado para el 11 de junio de 2027.

'Cómo entrenar a tu dragón' se estrena en Latinoamérica el 12 de junio y en Estados Unidos y Canadá el 13 de junio de 2025.Fuente: Universal Pictures

¿Cuándo se estrena el live-action de Cómo entrenar a tu dragón?

La película se estrena el 12 de junio de 2025 en cines de Latinoamérica. Un día después, el 13 de junio, llegará a las salas de Estados Unidos y Canadá. Originalmente estaba planeada para marzo, pero su estreno fue postergado debido a la huelga de actores de 2023.

La crítica ha elogiado su fidelidad al original, destacando la emoción, los efectos visuales y las actuaciones del elenco juvenil.Fuente: Universal Pictures

Mira el tráiler de Cómo entrenar a tu dragón a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis