'Blanca Nieves' en streaming: cuándo llega y dónde ver online el live-action con Rachel Zegler y Gal Gadot

La magia del clásico animado regresa en una nueva versión con acción real. Disney presenta Blanca Nieves, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, que se estrenará muy pronto en streaming.

Ya sea desde el living de casa o desde un bosque encantado, el público de todas las edades podrá volver a soñar con la historia de Blanca Nieves. Este miércoles, la casa del ratón anunció en sus redes sociales que su esperada película live-action se estrenará exclusivamente en Disney+ este junio.

Protagonizada por Rachel Zegler como la dulce princesa y Gal Gadot en el papel de la temible Reina Malvada, esta nueva versión llegará a plataformas digitales bajo la dirección de Marc Webb. El clásico cuento de la joven que huye al bosque para escapar de su madrastra es reimaginado con un giro contemporáneo que promete sorprender a nuevas generaciones.

La nueva Blanca Nieves no solo ofrece una mirada moderna a la historia que todos conocemos, también propone una experiencia cinematográfica ideal para ver en familia. Inspirada en la película animada de 1937 —el primer largometraje de Disney— esta adaptación combina nostalgia, deslumbrantes efectos visuales y una banda sonora renovada.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre su esperado estreno en streaming...

La historia sigue a Blanca Nieves, una joven que huye de su madrastra y encuentra refugio en el bosque.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué trata Blanca Nieves?

La nueva versión de Blanca Nieves mantiene la esencia del cuento clásico y la película de 1937, siguiendo la historia de una princesa cuya belleza desata la envidia de una reina malvada. Perseguida por la monarca, encuentra refugio en el bosque y forma alianzas inesperadas. Sin embargo, esta adaptación le da un giro más moderno, mostrando a Blanca Nieves como una heroína que no solo busca sobrevivir, sino también liberar a su reino de la opresión.

Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap y Ansu Kabia encabezan el elenco del live-action de 'Blanca Nieves'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Quiénes actúan en Blanca Nieves?

El reparto principal incluye a:

Rachel Zegler como Blanca Nieves

como Blanca Nieves Emilia Faucher como la joven Blanca Nieves

como la joven Blanca Nieves Gal Gadot como la Reina Malvada

como la Reina Malvada Andrew Burnap como Jonathan

como Jonathan Ansu Kabia como el Cazador

como el Cazador Jeremy Swift como Doc

como Doc Martin Klebba como Gruñón

como Gruñón George Salazar como Feliz

como Feliz Andy Grotelueschen como Dormilón

como Dormilón Tituss Burgess como Tímido

como Tímido Jason Kravits como Estornudo

como Estornudo Andrew Barth Feldman como Tontín

como Tontín Colin Michael Carmichael como Farno

como Farno Dujonna Gift como Maple

como Maple Patrick Page como el Espejo Mágico

como el Espejo Mágico Lorena Andrea como la madre de Blanca Nieves

Gal Gadot interpreta a la Reina Malvada en ‘Blanca Nieves’, mostrando una versión elegante y aterradora del personaje.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué dijo la crítica sobre Blanca Nieves?

Aunque la nueva versión live-action de Blanca Nieves ha sido uno de los estrenos más esperados del año, su recepción crítica ha sido mixta. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 39% de aprobación, mientras que en Metacritic obtuvo una calificación de 50/100, lo que indica una respuesta “mixta o promedio” por parte de la crítica especializada.

El público también ha compartido sus impresiones: la firma CinemaScore le otorgó una nota de “B+”, mientras que los usuarios de PostTrak calificaron la película con tres de cinco estrellas, y solo el 39 % afirmó que la recomendaría sin dudar.

Medios como The Hollywood Reporter encuentran aciertos en la película de Marc Webb, aunque sin ignorar sus fallos. En cambio, publicaciones como Rolling Stone y The Times son mucho más contundentes al calificarla como una de las adaptaciones más olvidables del estudio, dejando atrapada a esta Blanca Nieves en un espejo que no refleja el encanto del clásico animado.

Rachel Zegler y Gal Gadot protagonizan 'Blanca Nieves', la nueva versión live-action de Disney dirigida por Marc Webb.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Por qué el nombre de Blanca Nieves?

Uno de los debates más comentados en torno a la película ha sido el cambio en la tradicional descripción del personaje como “con la piel tan blanca como la nieve”. En una entrevista con Variety, Rachel Zegler explicó: “Se recurrió a otra versión de Blanca Nieves donde ella sobrevivió a una tormenta de nieve cuando era un bebé”, detalló. “El rey y la reina la llamaron así para recordar su resiliencia”.

Rachel Zegler contó que su madre adoraba a Blanca Nieves, lo que hace especial su papel en la película.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo y dónde ver Blanca Nieves en streaming?

La nueva versión live-action de Blanca Nieves llegará en exclusiva a Disney+ el miércoles 11 de junio de 2025, tres meses después de su paso por los cines de todo el mundo. Mientras tanto, quienes quieran revivir la magia original pueden disfrutar en la misma plataforma de Blanca Nieves y los siete enanos (1937), el clásico animado que dio inicio al legado cinematográfico de Disney.

Tras las polémicas en torno al elenco y los rumores de tensiones entre sus protagonistas, la película tuvo un estreno en cines discreto.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

Mira el tráiler de Blanca Nieves a continuación...