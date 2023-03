‘Creed III’ es el primer filme de la saga ‘Rocky’ que no cuenta con la participación de Sylvester Stallone. | Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer

El drama boxístico Creed III ganó por nocaut el liderazgo de la taquilla de Estados Unidos y Canadá el pasado fin de semana, al recaudar unos 58,7 millones de dólares, una de las cifras altas para el estreno de una película sobre un deporte.

Este resultado convierte a su novato director, Michael B. Jordan, que vuelve a encarnar al boxeador Apollo Creed, en "el campeón invicto de la taquilla", comentó la firma de análisis Exhibitor Relations.

"Este estreno es sensacional", dijo el analista David A. Gross del gabinete Franchise Entertainment. "Fines de semana así son una buena noticia para la industria", añadió.

En esta novena película de la franquicia Rocky -la primera sin Sylvester Stallone como Rocky Balboa- Creed sale de su retiro para enfrentarse con un viejo amigo interpretado por Jonathan Majors.

El segundo lugar de la taquilla fue para Ant-Man and the Wasp: Quantumania, protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly, que entre el viernes y el domingo recaudó 12,5 millones de dólares.

Oso intoxicado, una comedia de terror inspirada en la historia real de un oso negro que causa estragos en un bosque de Estados Unidos después de comerse un alijo de cocaína perdida, se adjudicó el tercer lugar con una recaudación de 11 millones de dólares.

El cuarto puesto fue para la película animada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village, secuela del anime del servicio de streaming Crunchyroll, que cosechó 10,1 millones de dólares.

El drama Jesus Revolution, que narra la historia de un movimiento religioso de los años 1960 en California, quedó quinto. Recaudó 8,7 millones de dólares.

6 - Avatar: The Way of Water (USD 3,6 millones)

7 - Agente Fortune: El Gran Engaño (USD 3,2 millones)

8 - El Gato con Botas: el último deseo (USD 2,7 millones)

9 - El último baile de Magic Mike (USD 1,2 millones)

10 - 80 for Brady (USD 845,000) (AFP)



