¡No es para niños! Así luce el aterrador Popeye en su debut en el género slasher

El marinero más famoso del cómic, Popeye, se aleja de su imagen tradicional como un héroe cómico y se sumerge en el terror con Popeye the Slayer Man.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El marinero más famoso del cómic, Popeye, se aleja de su imagen tradicional como un héroe cómico y se sumerge en el terror con Popeye the Slayer Man, una nueva película de slasher que se estrenará en 2025. En esta versión, Popeye es un personaje aterrador que persigue a un grupo de amigos que se aventuran en una fábrica de conservas de espinacas abandonada, donde descubren que el marinero es, en realidad, una figura fantasmal y peligrosa.

Argumento

La película sigue a un grupo de amigos que, buscando filmar un documental sobre la leyenda de Popeye, terminan enfrentándose a una versión del personaje nada amigable. En lugar de las clásicas peleas con villanos, Popeye desatará su fuerza sobrehumana en sangrientos enfrentamientos. La película se destaca por su enfoque en efectos prácticos, alejándose del CGI para lograr un gore más visceral​.​

Jason Stephens interpreta al Popeye más macabro

Jason Stephens será el encargado de dar vida al Popeye asesino en esta película, con un look aterrador que incluye su clásica pipa, pero ahora bañada en sangre. La elección de efectos especiales prácticos busca crear una atmósfera más auténtica y aterradora, haciendo que los fanáticos del terror estén ansiosos por ver este peculiar slasher​.

Un antecedente en el cine de terror con personajes clásicos

Popeye the Slayer Man se une a una creciente tendencia en el cine de terror que reimagina personajes clásicos en versiones oscuras y aterradoras, como Winnie the Pooh: Blood and Honey. Aunque la idea ha generado opiniones divididas, la película promete ofrecer una experiencia única para los amantes del terror​.

¿Cuándo se estrena Popeye the Slayer Man?

Con su estreno programado para 2025, Popeye the Slayer Man está listo para sorprender a los espectadores con un enfoque sangriento y aterrador del querido marinero.