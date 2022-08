Daniel Kaluuya es un actor, escritor y modelo británico. | Fuente: Instagram

Daniel Kaluuya y Keke Palmer protagonizan "¡Nop!", nueva película de terror del director Jordan Peele. La cinta de misterio y ciencia ficción llegó a los cines nacionales el 25 de agosto.

El actor se pone de nuevo a las órdenes de Peele, después de que ambos trabajaran juntos en "Huye". Cuando leyó por primera vez el guion quedó impresionado de este nuevo trabajo del realizador estadounidense.

"Me pareció algo que nunca había visto antes, pero eso me estimula. No sé cuál va a ser el resultado, pero me interesa ver qué pasa. Hagamos cosas nuevas que nadie haya hecho antes", manifestó el intérprete durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Su compañera de reparto Keke Palmer opina lo mismo. "Yo pensé igual que Daniel. ¿Qué está pasando aquí? Siempre tienes una idea o una expectativa... bueno, algo que tu mente imagina, y luego conoces a Jordan Peele... y siempre hay algo que jamás hubieras imaginado", señala la joven.

Tanto Keke como Daniel Kaluuya destacan el trabajo de colaboración entre el director y los actores de "¡Nop!". "Hubo mucha colaboración. Jordan es muy colaborativo y muy específico sobre a quién quiere para cada personaje. Nos contó que pensó en nosotros cuando escribió estos personajes, quería algo que le gustaba de nuestro trabajo y ver qué más podíamos aportar a estos personajes específicos", cuenta Palmer.

"Jordan nos habló mucho de los personajes, de la historia, de nuestra relación en el filme, pasamos tiempo con Keke... Una noche nos quedamos en la casa hasta el amanecer", explica por su parte Daniel.

Daniel Kaluuya, el ganador del Oscar

Daniel Kaluuya ganó el Oscar 2021 al mejor actor de reparto por su papel de Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther, en el film "Judas and the Black Messiah".

En esta oportunidad el actor de 32 años se impuso a su coprotagonista en la película, Lakeith Stanfield, así como a Sacha Baron Cohen ("The Trial Of The Chicago 7"), Leslie Odom, Jr. ("One Night in Miami") y Paul Raci ("Sound of Metal").

Kaluuya obtuvo por fin la estatuilla dorada luego de que en 2018 compitiera por el premio de la Academia por su rol en "Huye".

Durante su discurso, Daniel Kaluuya dio gracias a Dios, a su familia y amigos: “Es muy difícil hacer una película y hacer una película de un hombre como este, ellos (Warner Bros.) lo hicieron posible”, señaló muy emocionado en ese entonces.

