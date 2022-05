David Cronenberg calificó a Netflix de ser una plataforma "muy conservadora". | Fuente: AFP

Es uno de los cineastas más aclamados en la actualidad. David Cronenberg se encuentra en el Festival de Cannes 2022 para la proyección de "Crímenes del futuro", su última película que compite por una Palma de Oro y cuya historia de financimiento incluye un rechazo por parte de Netflix.

El director contó este lunes, en una entrevista brindada a la revista Variety, que resultó muy difícil encontrar inversionistas para su nuevo filme, pese a que al parecer hay más alternativas en la industria cinematográfica. "No es verdad, es una pelea, es una lucha y cambia", afirmó.

De acuerdo con David Cronenberg, hoy en día es complicado subvencionar una cinta no comercial. "Si estás haciendo una película independiente y no tienes Netflix, entonces es una lucha. Tomó tres años armar la financiación de 'Crímenes del futuro', incluso con este elenco", señaló en alusión a Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Léa Seydoux, los protagónicos del filme.



El rechazo de Netflix

La declaración dio pie a que el director de cintas como "Crash" y "La mosca" contará que tocó las puertas de esta plataforma de 'streaming' y también de Amazon en busca de dinero para "Crímenes del futuro". "Y no era un proyecto que quisieran hacer", indicó.

"Creo que siguen siendo muy conservadores. Todavía son como un estudio de Hollywood. Pensé que tal vez serían diferentes. La diferencia es que Netflix puede mostrar series muy interesantes de Corea, Finlandia, y dicen que es original de Netflix, pero en realidad no lo son, son algo que han adquirido. Cuando se trata de su producción real, son muy conservadores", opinó.

Para el director, los encargados "piensan en términos convencionales", por lo que "no es tan fácil conseguir una serie con Netflix". "Parece que podría ser más fácil hacer una película independiente si es de cierto tipo. Diría que tal vez una película que no sea del tipo conservador como le gustaría a Netflix", reflexionó.

Además, David Cronenberg detalló que en algún momento estuvo trabajando en una serie para Netflix, una adaptación de su novela "Consumed". "Lo intenté y llegamos a dos episodios, y luego decidieron no hacerlo. Y me decepcionó, porque me interesaba el 'streaming' en términos cinematográficos", dijo.

"Pensé que sería una experiencia muy interesante para mí como escritor, como creador y luego también como director. Y tal vez tenga esa experiencia algún día, pero por el momento, todavía se trata de hacer películas, no de hacer cine", manifestó el cineasta. Y añadió que ahora desea hacer de esa serie un largometraje.

Sin embargo, Cronenberg adelantó que antes de ponerse a trabajar en el guion de "Consumed", a la fecha tiene otro proyecto que saldrá primero y se titula "The Shrouds". "Tendremos un anuncio interesante que hacer al respecto", indicó.

David Cronenberg: "Los cines se están muriendo"

Respecto al futuro del cine independiente, David Cronenberg no se mostró tan optimista. Afirmó que los distribuidores o financistas no comerciales ofrecen mayor libertad creativa, pues es "algo que Netflix no puede ofrecerte".

Una situación similar se vivió en Hollywood y, por ello, el canadiese de 79 años cree que "las cosas no han cambiado tanto como la gente pensaba". "Netflix ciertamente ha afectado la industria del cine y la de la exhibición. Creo que los cines se están muriendo francamente", manifestó.

"Creo que habrá cines, pero no habrá tantos, y mostrarán películas de nicho, porque de lo contrario solo mostrarán películas de superhéroes de Marvel", concluyó.

