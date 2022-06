"Deadpool 3" mantendrá su clasificación R, expresaron sus guionistas Rhett Reese y Paul Wernick

“Deadpool 3”, película producida por Marvel Studios, mantendrá su enfoque para adultos, afirmaron Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de las primeras dos películas y recientemente anunicados para de la tercera, que no llegará a la pantalla grande hasta el 2024. Y es que se pensó que, con la compra de los estudios 21st Century Fox por parte de Disney, se trataría de amordazar al “mercenario con boca”.

Esta información la compartieron en una reciente entrevista con The Playlist, medio al que comentaron que se encuentran trabajando junto con Ryan Reynolds en el desarrollo del guion. Sin embargo, también indicaron que no es fácil trabajar en medio de la fusión entre Fox y Disney:

“Era Fox, todas estas personas diferentes, y ahora ya no son esas personas, son estas personas [de Disney] y estas personas hacen las cosas a su manera. Y nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, así que hay diferencias, pero creo que lo mejor es que Marvel ha sido un apoyo increíble. Van a dejar a Deadpool ser Deadpool”, comentó Rhett Reese.

Asimismo, los guionistas afirmaron que Marvel Studios les ha dado todas las facilidades y les ha preguntado qué personajes del Mundo Cinematográfico Marvel les gustaría usar. También les aseguraron que esta no será una versión de “Deadpool” a lo Disney.

“Deadpool 3” continuará siendo para público adulto

Al ser peguntados si "Deadpool 3" continuará siendo restringida para menores de 17, los guionistas dijeron que “absolutamente”.

“No van a meterse con el tono... supongo que hay una posibilidad externa, pero siempre nos han dicho que va a ser R [restringida], y estamos procediendo como si fuera R. Nos gustaría que fuera R, siempre lo hemos hecho, así que no creo que eso cambie”, respondió Rhett Reese.

Sin embargo, en 2020, cuando se supo que Disney había aprobado la tercera parte de “Deadpool”, los dos guionistas quedaron fuera y se anunció el ingreso de Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Logelin guionisatas de la serie animada “Bob’s Burgers”, con lo cual se pensó que los planes de Disney eran diferentes.

“Simplemente sucedió de esa manera, pero estamos encantados de estar de vuelta y ese es el resultado final. Simplemente no podríamos estar más felices donde estamos ahora en el laboratorio de científicos locos creando cosas divertidas y, con suerte, pronto les daremos una película”, expresó Resse.

Por el momento se sabe que el director de “Deadpool 3” será Shawn Levy, quien recientemente trabajó con Ryan Reynolds en “Free Guy” y “Proyecto Adam”. En tanto a Rhett Reese y Paul Wernick los podremos ver en “Spiderhead”, película de Netlfix, a cargo de Joseph Kosinski, director de “Top Gun: Maverick”.

