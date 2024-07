'Deadpool & Wolverine': El tráiler final confirma el regreso de Dafne Keen como X-23 y la aparición de otro villano de X-Men

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A una semana del esperado estreno de Deadpool & Wolverine, Marvel Studios ha revelado el tráiler final, confirmando el regreso de otro mutante: Laura, la hija biológica de Logan, a quien conocimos en la película que cerró la trilogía del mutante en 2017. El avance también presenta el regreso de un antiguo villano y muestra por primera vez la figura completa de Lady Deadpool.



La película trae de vuelta a Ryan Reynolds como el infame mercenario de los cómics y marca el retorno de Hugh Jackman al género de superhéroes. Las nuevas imágenes confirman que Dafne Keen retoma su papel como Laura (X-23), una clon creada con la sangre de Wolverine, quien hizo su debut en la película Logan, dirigida por James Mangold.

Dafne Keen, la hija biológica de Logan, interpreta a Laura en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué trata el tráiler final de Deadpool & Wolverine?

El tráiler final comienza con Deadpool caminando de espaldas a la cámara y reflexionando: "Sé que todo lo convierto en un chiste, y me gustaría usar eso para algo importante". Luego, conoce a Wolverine y le confiesa que lo necesita para salvar su mundo, que incluye a los nueve amigos que aparecen en una foto tomada durante su cumpleaños.



"En mi mundo todos te adoraban", le dice Deadpool. "Tú fuiste un X-Men, tú fuiste el X-Men". "Wolverine fue un héroe en mi mundo", agrega. Sin embargo, Wolverine no comparte el mismo entusiasmo: "Es un idiota en el mío", responde. En las imágenes también se aprecia el regreso de Sapo, interpretado por Ray Park, entre los villanos.



Más adelante, vemos a Wolverine sentado frente a una fogata con una botella de licor casi vacía. "No sé quién piensas que soy, pero no soy esa persona", le dice a una mujer que aparece de espaldas. La joven se da vuelta y revela que es Laura, interpretada por Dafne Keen. "Nunca fuiste esa persona hasta que lo fuiste", responde Laura.



Este avance, con un tono más maduro, se centra en el viaje de Wolverine para encontrar la motivación para luchar junto a un entusiasta Deadpool, quien confiesa: "He esperado mucho para hacer equipo contigo". También se presenta por primera vez una imagen a cuerpo completo de Lady Deadpool, aunque su identidad aún no se revela.

Esta es la tercera entrega de la saga de Deadpool.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué hemos visto en los otros avances de Deadpool & Wolverine?

En el primer tráiler estrenado en febrero, Deadpool, tras recibir la oportunidad de convertirse en héroe oficialmente, se autoproclama "el Jesús de Marvel", sugiriendo que su llegada cambiará el UCM "para siempre". Ahora, ambos personajes irrumpen con una mezcla explosiva de acción, humor y diálogos rompedores de la cuarta pared, mientras se escucha Like a Prayer de Madonna.



El segundo avance de Deadpool & Wolverine nos adentra en la vida de Logan, presentándolo como un hombre que ha formado parte de los X-Men pero que siente haber defraudado a todos. Con Wade Wilson al borde de perderlo todo, la intervención de esta nueva encarnación de Wolverine, interpretada por Hugh Jackman, se vuelve crucial en su viaje de lucha y redención.



En el tercer tráiler vemos a Jackman enfundado en el traje de Wolverine, preparándose para enfrentar a su eterno enemigo, Sabretooth (Tyler Mane), después de 24 años desde su último encuentro en la primera película de X-Men. "La gente ha esperado décadas por esta pelea. No será fácil", le dice Deadpool mientras le retira espadas y cuchillos del torso.



El último avance ofreció un vistazo a dos nuevas variantes del antihéroe. Lady Deadpool aparece brevemente como una mujer vestida con el icónico traje del mercenario. Por otro lado, Deadpool Kid, también conocido como Cowboy Deadpool, aparece con un cinturón típico de vaquero, cargado de pistolas y balas.

Hugh Jackman vuelve a la acción junto a Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué tratará Deadpool & Wolverine?

Dirigida por Shawn Levy, Deadpool & Wolverine tiene lugar seis años después de los eventos de Deadpool 2. En este punto, Wade Wilson ha dejado atrás su traje de látex y ha adoptado una vida más mundana. Durante su cumpleaños, agentes de la Autoridad de Variación Temporal aparecen en su puerta para llevarlo ante su jefe, el Sr. Paradox.



El Sr. Paradox le encomienda a Wade una nueva misión que lo lleva a saltar entre diferentes realidades del multiverso de Marvel, donde se encuentra con una versión de Wolverine de una dimensión paralela. Cassandra Nova aparece, mientras que regresan personajes de películas anteriores de X-Men como Pyro y Sabretooth.

Emma Corrin interpreta a Cassandra Nova en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Deadpool & Wolverine?

Wade Wilson (Ryan Reynolds), apático y desorientado, intenta adaptarse a la vida civil tras colgar el traje de Deadpool, el mercenario de moral ambigua. Sin embargo, una nueva amenaza existencial lo obliga a volver a la acción. Esta vez, deberá convencer a un extremadamente reacio Wolverine (Hugh Jackman) para que lo acompañe en esta peligrosa misión.



Según la información proporcionada por Marvel, Deadpool & Wolverine llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de julio, seguido por su estreno en Estados Unidos y Canadá un día después. Este estreno también marca el retorno de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización encargada de proteger la línea de tiempo del MCU, que conocimos en la serie Loki.

