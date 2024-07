'Deadpool & Wolverine': Lady Deadpool y otras variantes protagonizan nuevo adelanto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez falta menos para el estreno de Deadpool & Wolverine, y la expectativa sigue creciendo. Marvel, consciente del entusiasmo de los fans, continúa lanzando avances de la película que trae devuelta a Hugh Jackman junto a Ryan Reynolds. En esta ocasión, nos ha brindado el primer vistazo a dos nuevas variantes del antihéroe: Lady Deadpool y Deadpool Kid.



El nuevo avance, titulado "Everyone" (Todos), con el fondo musical del éxito Hey Mickey de Toni Basil, revela que Wade Wilson no solo se encontrará con Dogpool, su contraparte canina que ya vimos en los tráilers, sino también con varias otras versiones de sí mismo a través del multiverso. Aunque no se muestra completamente a Lady Deadpool o Deadpool Kid, hay guiños claros a ambos personajes.

'Deadpool 3' es una de las películas más esperadas de 2024.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué hemos visto de Lady Deadpool y Deadpool Kid?

Lady Deadpool aparece brevemente en el avance, como una mujer vestida con el icónico traje del mercenario. Aunque su rostro no se muestra en pantalla, se puede ver un mechón de cabello largo y rubio. La identidad de la actriz que la interpreta sigue siendo un misterio, pero los fanáticos especulan que podría ser la cantante Taylor Swift.



Por otro lado, Deadpool Kid, también conocido como Cowboy Deadpool, aparece brevemente con un cinturón típico de vaquero, cargado de pistolas y balas. Además, en el fondo de la escena donde ambos personajes se encuentran, se distinguen otras versiones del mercenario caminando, mientras el Deadpool y Wolverine los observan asombrados.

Hugh Jackman vuelve a la acción junto a Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué hemos visto en los avances de Deadpool & Wolverine?

En el primer tráiler estrenado en febrero, Deadpool, tras recibir la oportunidad de convertirse en héroe oficialmente, se autoproclama "el Jesús de Marvel", sugiriendo que su llegada cambiará el UCM "para siempre". Ahora, ambos personajes irrumpen con una mezcla explosiva de acción, humor y diálogos rompedores de la cuarta pared, mientras se escucha Like a Prayer de Madonna.



El segundo avance de Deadpool & Wolverine nos adentra en la vida de Logan, presentándolo como un hombre que ha formado parte de los X-Men pero que siente haber defraudado a todos. Con Wade Wilson al borde de perderlo todo, la intervención de esta nueva encarnación de Wolverine, interpretada por Hugh Jackman, se vuelve crucial en su viaje de lucha y redención.



En el tercer tráiler vemos a Jackman enfundado en el traje de Wolverine, preparándose para enfrentar a su eterno enemigo, Sabretooth (Tyler Mane), después de 24 años desde su último encuentro en la primera película de X-Men. "La gente ha esperado décadas por esta pelea. No será fácil", le dice Deadpool mientras le retira espadas y cuchillos del torso.

Esta es la tercera entrega de la saga de Deadpool.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿De qué tratará Deadpool & Wolverine?

Wade Wilson (Ryan Reynolds), apático y desorientado, intenta adaptarse a la vida civil tras colgar el traje de Deadpool, el mercenario de moral ambigua. Sin embargo, una nueva amenaza existencial lo obliga a volver a la acción. Esta vez, deberá convencer a un extremadamente reacio Wolverine (Hugh Jackman) para que lo acompañe en esta peligrosa misión.



Según la información proporcionada por Marvel, Deadpool & Wolverine llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de julio, seguido por su estreno en Estados Unidos y Canadá un día después. Este estreno también marca el retorno de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización encargada de proteger la línea de tiempo del MCU, que conocimos en la serie Loki.



