Demi Lovato se encargó de ponerle voz al tema de la película "Scream 6". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jason Mendez

La cantante y actriz Demi Lovato hará su debut como directora con un documental que centrará su mirada en las historias de algunas exestrellas infantiles y los retos que implica crecer frente a los focos de la fama.

"No hay mejor película ni tema para mi debut como directora que esta historia que es cercana a mí", dijo la exestrella Disney en un comunicado recogido por medios especializados.

Demi Lovato codirigirá el proyecto, que ha sido titulado temporalmente como "Child Star", junto a Nicola Marsh ("The 12th Victim", 2023), y juntas mostrarán los testimonios de antiguas estrellas infantiles por confirmar, incluido el de la cantante de "Cool for the Summer".

Lovato será quien guíe las conversaciones con dichas celebridades y mostrará material de archivo de los implicados. Además, promete "ir más allá de las narrativas tradicionales" al ahondar en la "naturaleza cambiante de crecer en un mundo cada vez más conectado".

Demi Lovato anuncia su nuevo proyecto como directora. "Muy emocionada por esto", sostuvo en Instagram. | Fuente: Instagram / Demi Lovato

¿Cuándo se estrenará el debut de Demi Lovato como directora?

Las productoras encargadas del proyecto son OBB Pictures, DLG (la productora de Lovato) y SB Projects, empresas que ya trabajaron juntas para la docuserie "Dancing With the Devil", que siguió de cerca la vida de la actriz, de 30 años.

Esa miniserie, estrenada en 2021 en el festival SXSW, mostraba momentos críticos en la vida de Lovato como la sobredosis que vivió en 2018, o su experiencia como víctima de abuso sexual en su adolescencia.

La actriz comenzó su carrera a los ocho años como parte del programa infantil "Barney" (2003), y después de varios pequeños papeles tuvo su oportunidad como estrella juvenil en la película de Disney Channel "Camp Rock" (2008).

Demi Lovato ha sido crítica con su camino en la industria del entretenimiento, y en diversas ocasiones ha expresado lo duro que fue crear una identidad propia ante la mirada de millones de personas.

"Me siento honrada de poder aprender de las personas que han vivido la experiencia única del estrellato infantil y compartir sus historias en nuestra película", escribió la cantante.

El documental tiene previsto su estreno en 2024 a través de la plataforma de streaming Hulu.

Demi Lovato y su octavo disco de estudio

Demi Lovato lanzó en agosto de 2022 su octavo álbum de estudio, titulado 'Holy Fvck', a través de Island Records. Un trabajo con el que recorre sus emociones más oscuras para alumbrar un proyecto catártico con el que, según su disquera, vuelve a sus raíces de rock y pop-punk.

"Al hacer 'Holy Fvck', quería explorar la dicotomía entre las ideas y los sentimientos que todos enfrentamos: bueno y malo, santo y malvado e ira y amor. El álbum es un viaje profundamente personal que comienza con dolor e ira y concluye conmigo reclamando mi poder", dijo la artista en un comunicado.

Según Demi Lovato, el disco le permitió soltar las riendas a su creatividad. "Me dio la libertad de expresarme de maneras que no sabía que eran posibles y encontrar la alegría que me había perdido al hacer música. Es catártico y conectado a tierra, pero estimulante y muy divertido", indicó.

(Con información de EFE).

