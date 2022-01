Diane Kruger contó lo difícil que obtener un papel en "Bastardos sin Gloria", película dirigida por Quentin Tarantino. | Fuente: EFE

En el 2009, la actriz Diane Kruger ganó el premio a mejor actriz de reparto en los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) por su interpretación de Bridget Von Hammersmark en “Bastardos sin Gloria”, película de Quentin Tarantino. Sin embargo, recientemente contó que el director no estaba interesado en contar con ella.

Ayer por la noche, la actriz alemana participó en el podcast “Reign With Josh Smith”, a raíz de su rol protagónico en la película “Agentes 355”. Allí, contó que Tarantino “no quiso hacerme una audición, porque vio una película en la que aparecí que no le gustó… Y, literalmente, la única razón por la que me hizo una audición es porque no quedaba nadie más”.

Diane Kruger, de 45 años, contó que tuvo que poner de su propio dinero para viajar de Nueva York a Alemania, donde se filmaría parte de la película, para presentarse a la audición. Enfatizó que estaba determinada a demostrarle al director que era la persona idónea para ese papel.

“Creo que para él eso debe haber sido una lección. A veces, estoy segura de que yo también soy culpable de eso: ponemos a las personas en cajas, creemos que las cosas van a darse de una manera y luego no resulta así”, reflexionó Diane Kruger.

“Agentes 355”: El primer fracaso de taquilla en lo que va del 2022

“Agentes 355” llega a nuestras salas de cine el jueves 20 de enero. La película ha sido dirigida por Simon Kinberg (“X-Men: Dark Phoenix”) y cuenta con un reparto de lujo: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o y Fan Bingbing. A pesar de ello, no le ha ido bien en la taquilla estadounidense.

Una peligrosa arma secreta cae en manos equivocadas y es tarea de la agente de la CIA Mason Brown (Jessica Chastain) recuperarla. Para lograrlo, formará un equipo de élite multinacional, conformado por la psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz), una experta en informática Khadijah (Lupita Nyong'o) y la agente alemana Marie (Diane Kruger), quienes serán seguidas sigilosamente por la agente Sheng (Fan Bingbing).

Lamentablemente, la recepción de la película ha sido muy baja, por lo que no se espera que pueda recuperar los 75 millones de dólares invertidos en su producción. Hasta el momento, “Agentes 355” ha alcanzado una taquilla de 4 800 000 dólares.

La crítica tampoco ha sido muy benevolente con la cinta. Las páginas Metacritic y Rotten Tomatoes, que puntúan las películas a partir de la votación de sus espectadores, le han puesto 40/100 y 26%, respectivamente.

