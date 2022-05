Charlize Theron hace pública su incorporación al universo Marvel. | Fuente: AFP

De manera oficial, Charlize Theron confirmó que será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en el papel de Clea, un personaje de los cómics que aparece por primera vez en una película live-action y que nos da una idea de cómo será el futuro de Doctor Strange tras el estreno de Multiverse of Madness.

La actriz utilizó sus redes sociales para publicar un par de fotografías y mostrar los detalles de su caracterización como la hechicera suprema. En una de las imágenes podemos verla junto al actor Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), en otra, aparece un primer plano de su rostro luciendo un maquillaje con tonos púrpura; además del cabello blanco que utilizó para el rodaje.

"Meet Clea (conoce a Clea)", se puede ver en el post que supera los 630 mil likes y varios comentarios. El personaje apareció en la primera escena postcréditos de la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", dejando sorprendido a más de un espectador.

Los fanáticos del MCU han celebrado la llegada de Charlize Theron a la extensa lista de personajes que salieron de los comics para ser parte de los proyectos cinematográficos de acción real producidos por Marvel Studios. Clea y Doctor Strange han mantenido una buena relación en la historia original de Marvel, debido a su compañerismo y el papel que tuvo él como mentor hacia ella.

¿QUIEN ES CLEA?

Clea en Marvel Comics es la sobrina del villano Dormammu, adversario de la primera entrega cinematográfica de Doctor Strange, una hechicera que será clave en las aventuras del Doctor Strange, incluyendo en el interés amoroso del protagonista.

Sus poderes consisten en el manejo de la magia de diferentes formas y puede lograr distintos efectos como la transmutación, la formación, el ataque con rayos de energía, la creación de seres animados con magia, la teletransportación, la levitación, la telequinesia, entre otros.

