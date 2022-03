“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: Así se conecta con el final de WandaVision

Doctor Strange y Scarlett Witch protagonizarán "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" | Fuente: @MarvelStudios

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness'', está próxima a estrenarse en el mes de mayo. Dentro de esta nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, se volverán a reunir dos héroes conocidos de la Saga del Infinito, Wanda Maximoff conocida como Scarlet Witch interpretada por la actriz Elizabeth Olsen y el Hechicero Supremo, Doctor Strange interpretado por el actor Benedict Cumberbatch. Dos personajes que, tras la ruptura multiversal tienen mucho en común y planes que desean llevar a cabo.

El caos de Wanda

"WandaVision", la primera serie de Marvel Studios, fue el preludio de los próximos sucesos que irán ocurriendo en la Fase 4 del UCM. Wanda en un ataque de desesperación y locura decidió darle un giro inesperado a su vida y a los habitantes de WestView. Tras los eventos ocurridos en "Avengers: Endgame" y la pérdida de su interés amoroso, Vision. La imponente bruja, presa de su aflicción, al llegar al lugar donde iba a construir su hogar junto al ser sintético, en el pueblo de WestView, explota su magia del caos y crea un “mundo ideal” dando vida a un nuevo Vision , y en el proceso, atrapando a los pobladores del sitio en dicha “realidad”.



Durante toda esta etapa en WestView, Wanda lucha por mantener este espacio, donde además, con sus increíbles poderes, logró concebir a dos gemelos: Tommy y Billy, quienes tras los eventos finales de la serie, fueron eliminados junto a la proyección de la realidad creada por Scarlett Witch y el pueblo de WestView vuelve a la normalidad. Sin embargo, este más allá de ser un final feliz, logra desequilibrar más el estado emocional de Wanda, tras el sacrificio de todo lo que le hacía momentáneamente feliz, decide irse a un apartado lugar entre montañas y bosques (posiblemente las montañas de Wundagore) para lograr mantener lo poco que le queda de estabilidad mental.

Wanda y sus hijos Billy y Tommy | Fuente: @wandavision

Posible Spoiler

Aunque ha pasado cerca de un año del capítulo final de "WandaVision", hay muchos fanáticos que no le han dado una oportunidad a la serie. Pese a ello, aquí daremos un repaso de lo que ocurrió en las escenas finales y post crédito de la serie.

Wanda, tras derrotar a Agatha Harkness y liberar a los habitantes del pueblo de WestView, deja atrapada en un simulación de la realidad a la ancestral bruja de aspecto morado. Sin embargo, las reveladoras palabras de Harkness, la portadora de la llamada “Magia del caos” queda muy desconcertada: Ella es la Bruja Escarlata. Este ser de increíble e infinito poder tiene la capacidad de la “creación espontánea” y a través de ello, dominar fácilmente la mencionada “Magia del Caos”. En las escenas finales de la pelea entre Wanda y Harkness, la portadora del “hex” (plano creado por Wanda Maximoff) logra el poder absoluto de esta magia milenaria, desbloqueando en su totalidad los poderes de la legendaria Bruja Escarlata.

Tras finalizar el encuentro y apartarse del pueblo, Wanda Maximoff, se aparta del bullicio y alboroto de la ciudad, junto al Darkhold, un ancestral libro de oscuros hechizos que anteriormente portaba Harkness. La bruja se dirige a una cabaña en un lugar pacífico y montañoso donde busca recuperarse de los sucesos en WestView. Pese a ello, esta solo fue una apariencia, ya que, en las escenas post créditos, mientras vemos una Wanda tomando plácidamente una taza de té divisando los campos, la cámara nos dirige hacia dentro de la cabaña donde vemos a la gemela de Pietro Maximoff, vestida con su característico traje de la Bruja Escarlata explorando el Darkhold y su magia oscura, al finalizar este breve momento podemos escuchar un grito de “Billy y Tommy”, bajo el asombro del espectador y de Wanda, quién no dudará el paradero de sus pequeños hijos, cueste lo que cueste.

El Hechicero Supremo y la Bruja Escarla

“Tu rompes las reglas y te conviertes en el héroe. Lo hago yo y soy la villana. No me parece justo”



Esa fue la frase que menciona Scarlet Witch al Hechicero Supremo en el trailer de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, mostrando los intereses de Wanda, quién tras los hechos finales de WandaVision, buscará la forma de encontrar a sus hijos, de alguna u otra manera, esto se vincularía a la Magia del Caos, el Darkhold y el Multiverso, el cual se encuentra en total desenfreno enseguida de "Spiderman: No Way Home", donde Peter Parker busca la ayuda de Stephen Strange para que logren “olvidar” su existencia. Strange, quien no duda en ayudar al arácnido, origina un total caos al errar en el hechizo, trayendo consecuencias garrafales para la realidad y el universo cinematográfico de Marvel.



En su búsqueda por arreglar este daño, Strange busca la ayuda de Wanda, quién se encuentra apartada de la sociedad luego de WestView, el Hechicero Supremo está enterado de todo lo sucedido en dicho pueblo, y por esta misma razón va en dirección a la portadora de la magia del caos, para preguntarle cuánto sabe del multiverso. Este puede ser el detonante para ver nuevamente en acción a Wanda Maximoff junto a Doctor Strange, pero en el transcurrir de la cinta, cada uno se separará en búsqueda de distintos objetivos, para la Bruja Escarlata: volver a encontrar a Billy y Tommy, mientras que para Strange, tratar de corregir el multiverso. Esto los volverá enemigos y por consiguiente, ver el conflicto entre Scarlet Witch y el Hechicero Supremo.



Aún hay muchas respuestas por saber, pero por lo pronto solo nos queda seguir las pistas que dejaron en el camino "WandaVision" y los últimos eventos de la Fase 4 del UCM. "Doctor Strange in The Multiverse of Madness," llegará a la sala de cines el próximo 6 de mayo.



