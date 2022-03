Disney Plus, es una de las plataformas más usadas y preferidas, por grandes y chicos | Fuente: unsplash | Fotógrafo: mika baumeister

Disney Plus es una de las plataformas más usadas y preferidas, por grandes y chicos. Por su amplia variedad de contenido, desde los dibujos clásicos hasta las grandes sagas como Star Wars y el UCM. Como toda plataforma no está exenta de las bajas de suscripción, por diversos factores sea personales o simplemente no lograr llenar las expectativas de los usuarios.

En esta nota abordaremos el importante tema sobre cómo proceder a la baja definitiva de una suscripción de la plataforma Disney plus, que se puede realizar desde un navegador, dispositivo Apple y Play Store.

¿Cómo cancelar la suscripción desde Play Store?

Ve a la app Play Store.

Ingresa al menú.

Suscripciones.

Selecciona Disney Plus .

. Cancelar suscripción.

Cancelar Disney Plus desde Dispositivos Apple.

Abrir Disney plus .

. Seleccionar usuario.

Configuraciones.

Suscripción.

Cancelar suscripción.

Cancelar suscripción desde navegador WEB

Ingresa a la página de Disney Plus desde el navegador de tu PC.

desde el navegador de tu PC. Inicia sesión.

Seleccionar usuario.

Cuenta.

Suscripción.

Disney Plus

Cancelar suscripción.

Da las razones de la baja.

Confirma cancelar.

Si se cancela la suscripción dentro del periodo pagado, el usuario puede seguir utilizando el servicio hasta terminar su periodo.

Para una correcta cancelación se recomienda hacerlo mediante navegador web, luego proceder a eliminar el aplicativo en el dispositivo móvil.

Si se encuentra suscrito con cargo en Google Play Store seguir los pasos mencionados líneas arriba.

