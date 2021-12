"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" | Fuente: Marvel Studios

Luego del emocionante estreno de Spider-Man: No Way Home, el entusiasmo sigue apoderándose de los fanáticos del MCU. Este miércoles, Marvel Studios reveló el adelanto de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la secuela de uno de los superhéroes más misteriosos de la franquicia, interpretado por el actor, Benedict Cumberbatch.

"El multiverso es un concepto sobre el que sabemos espantosamente poco", expresa Strange en el teaser, y para resolverlo pedirá la ayuda de Wanda, encarnada por Elizabeth Olsen. De esta manera, la nueva entrega girará en torno al multiverso y todos los misterios que encierra.





EL REPARTO

Algunos actores han confirmado su participación en la cinta, salvo los protagonistas. A Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange) se suman Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Rachel McAdams (Dr. Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) y Xochitl Gomez (América Chavez).

FECHA DE ESTRENO

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" llega a las salas de cine el 6 de mayo de 2022. La cinta apunta a convertirse en otro fenómeno mundial, teniendo en cuenta el reciente estreno de Spider-Man: No Way Home, donde apenas se mostró un adelanto de la locura que podría desatarse.

La secuela de Doctor Strange fue dirigida por Sam Raimi y contó con el regreso de Rachel McAdams como Christine Palmer. Su rodaje se realizó en plena pandemia, por lo que los protocolos habrían complicado aún más a la producción.

