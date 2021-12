El próximo 16 de diciembre se estrena Spider-Man: No Way Home y las primeras críticas de la película no se han hecho esperar. | Fuente: Marvel | Sony

Spider-Man: No Way Home, el cierre de la primera trilogía de Tom Holland, resulta altamente gratificante para los fanáticos del superhéroe. La trama de la película está tan bien estructurada, que fácilmente puede de atraer o capturar -cual telaraña- a un público desentendido, incluso invitarlo a columpiarse entre las grandes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Tal como indica la sinopsis, la cinta retoma la historia de "Far From Home", donde el protagonista ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Estos riesgos se tornan más peligrosos cuando Doctor Strange intenta ayudarlo. Es este el punto de partida para "No Way Home" y el camino de un sin fin de emociones, acompañadas de altas dosis de humor.

PRIMERAS CRÍTICAS

Como es tradición, luego de las primeras funciones para la prensa, algunos críticos han recurrido a sus redes sociales para dejar sus impresiones sobre el resultado de esta nueva entrega. En general, la mayoría de apuntes son positivos y coinciden en que "Spider-Man: No Way Home" cumple con todas la expectativas de sus seguidores.

Aquí te dejamos con una recopilación de algunas reacciones sin spoilers de Spider-Man: No Way Home.

Adam B. Vary de Variety

"Si alguna película de este año se diseñó de arriba a abajo para ser vista en un cine con público, es Spider-Man: No Way Home. Sus muchos placeres se magnifican exponencialmente por la cantidad de alegría que les brinda a los extraños que se sientan cerca”.





If any movie this year was engineered from top to bottom to be seen in a theater with an audience, it is #SpiderManNoWayHome. It’s many pleasures are magnified exponentially by how much joy it brings strangers sitting nearby. — Adam B. Vary (@adambvary) December 14, 2021

Kirsten Acuna de Insider

“Spider-Man: No Way Home es es simplemente asombrosa. Cada escena con Willem Dafoe es ESTUPENDA. Una carta de amor a los fans. Ni siquiera quiero decir nada más. Amo Homecoming, pero esta puede ser mi favorita de la trilogía. No puedo esperar a verla de nuevo”.

#SpiderManNoWayHome is simply amazing. Every scene w/ Willem Dafoe is GREAT. A love letter to the fans. I don’t even want to say anything else. I love Homecoming, but this may be my favorite of the trilogy. Can’t wait to see it again. 🕷❤️ pic.twitter.com/GBia3SlCqs — Kirsten (@KirstenAcuna) December 14, 2021

Erick Davis de Fandango

"Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es LA MEJOR película live-action de Spider-Man. Un final emocionante y emotivo para la trilogía ‘Homecoming’, pero también un tributo inteligente, divertido y emocionante a los 20 años de películas de Spider-Man. Hilarante y desgarradora, honestamente amé cada segundo”.

I can confidently say #SpiderManNoWayHome is THE BEST live-action Spider-Man movie. A thrilling & emotional end to the “Homecoming” trilogy, but also a smart, fun & exciting tribute to 20 years of Spider-Man movies. Both hilarious & heartbreaking, I honestly loved every second. pic.twitter.com/8xpqbTNgfz — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

Brandon Davis de Comicbook

“Spider-Man: No Way Home es la película de Spider-Man más satisfactoria que puedas imaginar hoy. La película cumple. Está llena y se mueve a la velocidad del rayo. Implacable. Despiadada. Es muy satisfactoria y gratificante. Me quito el sombrero ante Jon Watts por conseguir esto. Solo una película épica. Wow”.

#SpiderManNoWayHome is the most satisfying #SpiderMan movie you can imagine today.



The movie delivers. It’s packed and moves at lightning speed. Relentless. It’s just so satisfying and rewarding.



Hats off to Jon Watts for landing this one. Just an epic movie. Wow. pic.twitter.com/Acw4T9OHYA — BD (@BrandonDavisBD) December 14, 2021

Steven Weintraub de Collider

“Crecí leyendo cómics de Spider-Man y Spider-Man: No Way Home acierta absolutamente todo lo que amo del personaje. Tom Holland nunca ha estado mejor en el papel y todo lo que quiero hacer es gritar por qué me encantó (inserta muchas cosas de las que no hablaré hasta el viernes)”.

I grew up reading the #SpiderMan comics and #SpiderManNoWayHome absolutely nails everything I love about the character. @TomHolland1996 has never been better in the role and all I want to do is scream about why I loved (insert so many things I won’t talk about till Friday). pic.twitter.com/hPAJ7okgLG — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 14, 2021

Alison Foreman de Mashable

“Spider-Man: No Way Home es bastante divertida. Into the Spider-verse sigue siendo el multiverso superior y Far From Home tenía una mejor historia, pero todavía está a la altura de la exageración de la premisa. Es un paso adelante desde Los Eternos, si no mucho. Además, Willem Dafoe”.

#SpiderManNoWayHome is pretty fun. Into the Spider-verse remains the superior multiverse and Far From Home had a better story, but it still mostly lives up to the hype of the premise. It’s a step up from Eternals, if not by much. Plus like, Willem Dafoe. pic.twitter.com/9plsZfj4RF — Alison Foreman (@alfaforeman) December 14, 2021

Peter Sciretta de Film

“Spider-Man: No Way Home se siente como una versión cinematográfica de una gran miniserie de eventos de cómics (al igual que Batman Hush). Fue más emotiva de lo que esperaba, justifica el final que no me gustó de Far From Home y envía a la franquicia en una dirección emocionante”.

Spider-Man: No Way Home feels a movie version of a big comic book event miniseries (ala Batman Hush). It was more emotional than I was expecting, justifies the ending I didn’t like from Far From Home, and sends the franchise in an exciting direction. pic.twitter.com/8OQCCGYDmw — Peter Sciretta (@PeterSciretta) December 14, 2021

Jake Hamilton de JakesTakes

“No puedo creer que Spider-Man: No Way Home exista exista. Nostálgica, divertida, emotiva, una de mis favoritas del año. Por cada vez que jugamos con nuestras figuras de acción e inventamos historias cuando éramos niños. Por cada divertido hipotético superhéroe que presentamos a nuestros amigos. Esta película es para nosotros”.

I can’t believe SPIDER-MAN: NO WAY HOME exists.



Nostalgic, funny, emotional — one of my favorites of the year.



For every time we played with our action figures and made up stories as kids.



For every fun superhero hypothetical we presented to our friends.



This movie is for us. pic.twitter.com/CUMINSBskh — Jake Hamilton (@JakesTakes) December 14, 2021

Tessa Smith de Mama’s Geeky

"Spider-Man: No Way Home no cumplió con mis expectativas, las superó. ¡Esta película vale cada momento insoportable que tuvimos que esperar! Las imágenes, la partitura, el corazón, la historia, los villanos ... hablan de una creación ÉPICA. Lágrimas, escalofríos (y) felicidad”

Spider-Man: No Way Home didn't meet my expectations, it EXCEEDED them. This movie is worth every excruciating moment we had to wait! The visuals, the score, the heart, the story, the villains.... talk about an EPIC creation. Tears, chills, happiness... #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/44FcO7IrtF — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) December 14, 2021

Clayton Davis de Variety

“Spider-Man: No Way Home tiene un principio, un medio y un final. Me gustan esos tres elementos. Tom Holland y Zendaya son buenos haciéndome creer que son esos personajes. Los efectos especiales parecen reales. Me gustaron las peleas. Tuve un montón de diversión. Así es como reseño las películas de Marvel ahora”.

#SpiderManNoWayHome has a beginning, middle and an end. I like those three elements. Tom Holland and Zendaya are good at making me believe they are those characters. The special effects look real. I liked the fights. I had a lot of fun.



This is how I review Marvel movies now. pic.twitter.com/AZrOiX7Cnt — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) December 14, 2021

Hector Navarro de Nerdist

“Spider-Man: No Way Home es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Simplemente demuestra continuamente, una y otra vez, por qué Peter Parker es el personaje de ficción más grande de todos los tiempos”.

Spider-Man: No Way Home is one of the best superhero movies of all time.



It just continuously proves, over and over again, why Peter Parker is the greatest fictional character, ever. pic.twitter.com/2VCcIxfZ1J — Hector Navarro (@Hectorisfunny) December 14, 2021

Rotten Tomatoes

El sitio Rotten Tomatoes elevó la emoción al darle a la película la calificación máxima. Quiere decir que un cien por ciento de las opiniones de críticos la avalan como un éxito total.

.

NUESTROS PODCASTS