¿Aparecerá Iron Man en la próxima película de Doctor Strange? | Fuente: @Marvel

El estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está cada vez más cerca, ya que se podrá ver a partir del 6 de mayo. Pero, mientras se espera el lanzamiento, se siguen lanzando teorías acerca de quienes estarán en esta entrega, como por ejemplo el rumor de que Iron Man aparecerá en el film.

Se dice que en esta cinta se podría ver al superhéroe Iron Man luchar contra el Doctor Strange; sin embargo, siguen siendo especulaciones. El productor Richie Palmer habló sobre los rumores alrededor de la próxima cinta de Marvel, comparando este lanzamiento con el de "Spider-man: No Way Home": “Como viste en la película Spider-Man: No Way Home, algunos rumores terminaron siendo ciertos, otros no… Me encantaría volver a ver a Tony Stark, pero algunos rumores son solo rumores”, dijo.

Asimismo, el productor destacó que el grupo Illuminati dentro de Marvel son uno de sus favoritos, y espera se pueda dar una nueva versión adaptada al UCM: "Diré que amo a los Illuminati. Pero, si alguna vez presentamos a los Illuminati en el futuro, podría estar más impulsado por el Universo Cinematográfico y tener más vínculos con nuestros personajes en el UCM, en lugar de simplemente replicar lo que hay en los cómics”.





¿Aparecerá Iron Man en “Doctor Strange 2”?

En el tráiler se vio el regreso épico del Profesor X, que es interpretado por Patrick Stewart, y junto a él se ve a un personaje que todavía se encuentra en el anonimato, pero muchos dicen que se trataría de Iron Man. Ese suceso ocurre cuando los Illuminatis secuestran al protagonista.

Otro rumor que toma cada vez más fuerza es acerca de quién daría vida al superhéroe, se mencionó en redes sociales el nombre como Tom Cruise, aunque no está confirmado. Además, el Iron Man que estaría en la cinta sería una variante, al mismo estilo de la serie de 'Loki'. Esta variante consiguió crear el escudo Ultron para el planeta Tierra, algo que el Tony Stark de Robert Downey Jr. no pudo. Asimismo, podrían estar presentes los personajes como Mr. Fantástico, Capitana Carter y Black Bolt.





